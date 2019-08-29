Украина

Сделано важное заявление о возможном сокращении военной помощи США для Украины

США не принимали никакого решения о сокращении помощи в сфере безопасности для Украины. Об этом журналистам заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор.

«Все, что я могу сказать, что ни одно решение не принималось», — заявил дипломат, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Он пояснил, что в настоящее время происходит пересмотр бюджета, и в частности, в отношении зарубежной помощи, однако никакого решения о сокращении ассигнований пока не было принято.

Ранее американское издание Politico сообщило, что президент Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности — министру обороны Марку Эсперо и советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джону Болтону — пересмотреть программу финансирования на поддержку отрасли безопасности Украины.

Якобы из-за пересмотра программы финансирования для Украины приостанавливается возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности для Украины.

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