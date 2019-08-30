Мир

Трамп отменил визит в Польшу, где должен был встретиться с Зеленским: названа причина

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации инсайдеров издания, визит президента США пришлось отменить из-за надвигающегося на штат Флорида урагана Дориан. Ожидается, что он обрушится на Штаты в понедельник, принеся с собой проливной дождь и ветер скоростью 200 км/ч.

Трамп решил остаться в Вашингтоне, чтобы координировать помощь штатам, которые могут пострадать от урагана.

Вместо Трампа в поездку отправится вице-президент США Майкл Пенс.

«Похоже, что шторм может быть очень, очень сильным. Полетит Майкл»,— сказал президент США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявляла, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа может состояться в начале сентября в Варшаве. Эту же информацию подтвердил и советник президента США Джон Болтон. По его словам, американский лидер планировал прибыть в Польшу в воскресенье с двухдневным визитом, посвященным 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

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