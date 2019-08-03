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Зеленский назвал дату своей встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом запланирована на сентябрь в США. Также, по его словам, представители Министерств иностранных дел стран «нормандского формата» должны встретиться в конце августа во Франции.
«В конце августа предполагается встреча в „нормандском формате“ четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа», — сообщает «Интерфакс-Украина».
Во время переговоров советников президентов в «нормандском формате» 12 июля были достигнуты договоренности о перемирии на Донбассе, обмене «определенными количествами» пленных, разминировании в Станице Луганской и разведении на двух предварительно согласованных участках, а также об определении следующей очереди участков для разведения и разминирования.
Как писали «ФАКТЫ», ранее мэр Киева Виталий Кличко летал в США, где встретился с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, ранее отменившим визит в Киев из-за врагов Трампа в окружении Владимира Зеленского.
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