- 00:20 Познакомил с сыном и сводил в ресторан: Сергея Лазарева заподозрили в романе с Катей Варнавой
- 00:07 Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака
- 21.08 23:53 Греки разгромили «Краснодар» и сломали нос российскому продюсеру: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 21.08 23:48 В Кирилловке неизвестные захватили часть территории базы отдыха
- 21.08 23:29 В МИД назвали дату возможной встречи Зеленского и Трампа в Варшаве
- 21.08 23:15 Лолита Милявская поразила танцами в трусах на концерте в Казахстане
- 21.08 22:54 Ресторан в Польше попал в скандал из-за отношения к украинцам
- 21.08 22:20 Виновницу резонансного ДТП, в котором погибли полицейский и его 7-летняя дочь, арестовали без права залога
- 21.08 21:41 Великобритания вслед за Германией выступила против возвращения к формату G8
- 21.08 21:22 Эхо скандала: на Южно-Украинской АЭС отрицают использование их оборудования для добычи криптовалюты
- 21.08 21:08 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
- 21.08 21:05 Автор «Охрана, отмєна» Яна Шемаева: «Песня сначала показалась мне странной»
В МИД назвали дату возможной встречи Зеленского и Трампа в Варшаве
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа может состояться в конце августа-начале сентября в Варшаве. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире «5-го канала».
В частности, ее спросили о том, кто готовит встречу президентов США и Украины. Заместитель министра отметила, что МИД вовлечен в данный процесс.
«Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча», — добавила Зеркаль.
Как известно, 9 августа временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил, что время и дата официальной встречи Зеленского и Трампа пока не согласована из-за их плотных графиков, но оба президента имеют желание пообщаться в Варшаве, поскольку будут присутствовать там в конце августа-начале сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а также пообщаться в Нью-Йорке на полях генеральной ассамблеи ООН.
Кроме того, в конце июля специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер сообщил, что Соединенные Штаты не выдвигали Украине условий для проведения встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью нашему изданию журналист-международник Иван Яковина заявил, что при подготовке к встрече с Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому стоит помнить о непомерном честолюбии президента США. Трамп ценит похвалы, и Зеленский может использовать эту особенность характера.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!