В МИД назвали дату возможной встречи Зеленского и Трампа в Варшаве

Украина

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа может состояться в конце августа-начале сентября в Варшаве. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире «5-го канала».

В частности, ее спросили о том, кто готовит встречу президентов США и Украины. Заместитель министра отметила, что МИД вовлечен в данный процесс.

«Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча», — добавила Зеркаль.

Как известно, 9 августа временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил, что время и дата официальной встречи Зеленского и Трампа пока не согласована из-за их плотных графиков, но оба президента имеют желание пообщаться в Варшаве, поскольку будут присутствовать там в конце августа-начале сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а также пообщаться в Нью-Йорке на полях генеральной ассамблеи ООН.

Кроме того, в конце июля специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер сообщил, что Соединенные Штаты не выдвигали Украине условий для проведения встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью нашему изданию журналист-международник Иван Яковина заявил, что при подготовке к встрече с Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому стоит помнить о непомерном честолюбии президента США. Трамп ценит похвалы, и Зеленский может использовать эту особенность характера.

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