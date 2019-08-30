Стиль жизни

Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака

Понедельник, 2 сентября, — день сложный. Вам понадобятся осторожность и внимательность в выполнении любого дела.

«Факты» предлагают гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен

Избегайте конфликтов с коллегами. Желательно не начинать ничего нового и отложить важные встречи.

Телец

Перед вами открываются прекрасные перспективы, но это не значит, что нужно спешить. Посоветуйтесь с близким человеком.

Близнецы

Работайте спокойно, окружающие будут поддерживать вас, друзья составят компанию в делах.

Рак

Хорошая новость: актуальная проблема может благополучно решиться как бы сама собой.

Лев

Действуйте решительно, воплощая в жизнь свои планы и замыслы. Не верьте слухам.

Дева

Звезды обещают рывок в карьере. Но вам не стоит пытаться решать несколько дел одновременно.

Весы

Вашим близким нужна будет помощь, сделайте все возможное, вас отблагодарят. Не перерабатывайте.

Скорпион

Не стоит доверять новым коллегам. Не принимайте скоропалительных решений.

Стрелец

Появится шанс освоить новую специальность. Избегайте конфликтов с близкими.

Козерог

Стоит включить свою интуицию и здравомыслие, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Водолей

Стоит прекратить попытки и переждать, пока сложности не закончатся сами собой.

Рыбы

Хороший день для устройства личной жизни и активного отдыха.

Удачного вам дня!

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.

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