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Украина

Идут переговоры: в СБУ сделали важное заявление об обмене между Украиной и Россией

8:40 30 августа 2019 807
аэропорт
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины сделала важное заявление по поводу процесса обмена заключенными между РФ и украинской стороной. Пока съемочные группы телеканалов ждут спецборта из Москвы в «Жулянах», а семьи военнопленных моряков экстренно направляются в Киев, СБУ особо подчеркивает: переговорный процесс еще не закончен.

«Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения», — призывает спикер СБУ Елена Гитлянская.

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Представители команды Зеленского также спешат остудить «горячие головы». «Переговорный процесс еще не завершился», — подтвердили в Офисе президента.

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Напомним, по последним данным с переговоров между украинской и российской стороной обмен заключенными должен был происходить по формуле «35 на 35». Версии того, кто именно из украинцев-политзаключенных может войти в итоговый список, сильно отличались.

«ФАКТЫ» следят за прогрессом в ходе переговоров об обмене заключенными. Читайте об этом в материале «Сенцов, моряки и другие возвращаются в Украину: все подробности обмена пленными между Киевом и Москвой».

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