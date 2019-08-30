- 09:26 Зеленский может распустить новую Раду: озвучен интересный прогноз
- 09:25 Что вы орете? Зеленский публично заматерился в Верховной Раде
- 09:20 «Законопроект Хромаева № 9035 противоречит действующему законодательству Украины»,- гендиректор УАИБ
- 09:04 "Европейская солидарность" Порошенко поддержала отмену депутатской неприкосновенности
- 08:55 Кабмин в лицах: появился полный состав нового правительства Украины
- 08:40 Идут переговоры: в СБУ сделали важное заявление об обмене между Украиной и Россией
- 08:31 Жена Джастина Бибера снялась в образах принцессы Дианы для журнала Vogue
- 08:24 Сенцов, моряки и другие возвращаются в Украину: все подробности обмена пленными между Киевом и Москвой
- 08:18 Где смотреть онлайн «Заря» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины
- 08:01 Мы показали всему миру, что Украину никто не может слить, кроме нас самих, — известный политолог
- 07:59 Для начисления пенсии используется средний заработок по стране: как это работает
- 07:54 Вечером 30 августа у мусульман наступает новый, 1441 год
Идут переговоры: в СБУ сделали важное заявление об обмене между Украиной и Россией
Служба безопасности Украины сделала важное заявление по поводу процесса обмена заключенными между РФ и украинской стороной. Пока съемочные группы телеканалов ждут спецборта из Москвы в «Жулянах», а семьи военнопленных моряков экстренно направляются в Киев, СБУ особо подчеркивает: переговорный процесс еще не закончен.
«Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения», — призывает спикер СБУ Елена Гитлянская.
Представители команды Зеленского также спешат остудить «горячие головы». «Переговорный процесс еще не завершился», — подтвердили в Офисе президента.
Напомним, по последним данным с переговоров между украинской и российской стороной обмен заключенными должен был происходить по формуле «35 на 35». Версии того, кто именно из украинцев-политзаключенных может войти в итоговый список, сильно отличались.
«ФАКТЫ» следят за прогрессом в ходе переговоров об обмене заключенными. Читайте об этом в материале «Сенцов, моряки и другие возвращаются в Украину: все подробности обмена пленными между Киевом и Москвой».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?