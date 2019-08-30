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Шоу-бизнес

Нельзя петь перед теми, кто тебя бьет: Кикабидзе резко прошелся по России и Путину

9:27 30 августа 2019 195
Кикабидзе
Инф. «ФАКТОВ»

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, который ранее раскритиковал действия Кремля и аннексию Крыма, рассказал, почему не выступает в России.

Так, в интервью изданию Kvirispalitra.ge артист объяснил, что все слухи о его выступлениях в России — неправда.

«Эти вещи придуманы, никто не поверит! Я не был ни в одном городе России с 2008 года! И не поеду, зачем мне ехать? Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьет?!» — удивился Кикабидзе.

Он подчеркнул, что потерял бы уважение к себе, его бы не поняли родные, если бы выступал в России и принимал там награды.

Певец добавил, что хорошо относится к своим друзьям в России, но политику Кремля осуждает.

«Да, у нас нас много общего с Россией, но мы должны защищать наше самоуважение и правила нашей страны», — настаивает он, подчеркивая, что только так можно защититься от агрессии Кремля.

По его словам, у Владимира Путина — комплекс Наполеона, он хочет возродить СССР и править. «Но это не пройдет», — уверен Кикабидзе.

Напомним, что во время Революции Достоинства Кикабидзе поддержал Украину.

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