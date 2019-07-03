Украина

Не надо было им лезть в Украину: Кикабидзе резко раскритиковал действия Кремля

Известный певец и актер Вахтанг Кикабидзе, который не посещал Россию, после того, как она напала на Грузию в 2008 году, и стал на сторону протестующих во время конфликта в грузинском парламенте в июне этого года, заявил, что Кремль напрасно развязал войну в Украине и аннексировал Крымский полуостров.

«Маленькую страну погубить очень легко. А большую — трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят», — сказал артист в интервью изданию DW.

По его словам, грузины постоянно чувствуют непосредственную угрозу со стороны России.

В Абхазии и Южной Осетии идет ползучая аннексия, там постоянно передвигают границу, похищают людей и потом просят за них выкуп.

«Человек живет за заграждением на одной стороне, а жена похоронена на другой стороне, и церковь также на другой стороне. И он не может ни пойти в церковь, ни принести цветы на могилу», — отметил Кикабидзе.

Он уверен, что несмотря на решение Путина закрыть воздушное сообщение, туристы все равно будут приезжать в Грузию через другие страны.

Певец считает, что Россия действует в Грузии по заранее написанному сценарию, стараясь раздробить страну и сделать жизнь населения невозможной. После этого россияне войдут в Грузию, якобы оказывая помощь, то есть окончательно поработят страну.

«Лет 15−20 назад я смотрел выступление Жириновского, он говорил о разделении Грузии на губернии, а депутаты слушали и аплодировали. План в том, чтобы раздробить Грузию, сделать так, чтобы здесь плохо жилось, и чтобы потом Кремль сказал: мы вам поможем. И войдут сюда, вот это и есть план», — вспомнил Кикабидзе.

Напомним, Кикабидзе также отказался от российского ордена «Дружбы», которым его наградил тогдашний президент России Дмитрий Медведев за месяц до начала военных действий в Грузии в 2008 году. Во время Революции Достоинства Кикабидзе поддержал Украину. По его словам, если украинцы смогут пережить насилие со стороны России, то нация возродится и окрепнет.

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