Лукашенко передал в подарок Трампу кинжал, а его жене Мелании — нечто из льна (видео)

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Президент Беларуси Александр Лукашенко, отмечающий 30 августа свое 65-летие, накануне юбилея встретился в Минске с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. После официальных переговоров, белорусский лидер передал подарки американскому президенту и его супруге. Для Дональда Трампа Лукашенко вручил Болтону кортик. А Мелании передал нечто из льна — что именно, он при этом не уточнил. Но издание Tut.by, сообщает, что это были скатерть и салфетки. «Изделие из белорусского льна. Наверное, в Америке такая ткань уже не производится. Передайте это Мелании. Это женское. Потому что она имеет отношение к славянскому миру», — сказал Лукашенко. Бывшая модель Мелания, как известно, родилась в Словении.

Сам Болтон получил в личное пользование набор продукции под брендом «Президент», в том числе шоколад без содержания сахара и водка, а также альбом Наследие Беларуси. «Это о Беларуси. Вы в самолете полистаете и увидите, что такое Беларусь», — пояснил Лукашенко. «И передайте своему Президенту самые теплые поздравления от белорусского народа. Корни его зятя Кушнера — здесь в Беларуси», — добавил глава государства, имея в виду мужа дочери Трампа Иванки Джареда Кушнера. Дед и бабушка Джареда со стороны отца — Иосфи Беркович и Раиса Кушнер — пережили Холокост в городе Новогрудск Белорусской ССР, поженились в Будапеште в 1945 году, а затем иммигрировали в США.

После встречи с Болтоном Лукашенко отправился на приусадебный участок собирать арбузы. Помогала Александру Григорьевичу целая компания девушек модельной внешности.

Ранее «ФАКТЫ» писали о телефонном разговоре Зеленского и Лукашенко.

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