Украина

Зеленский поговорил по телефону с Лукашенко: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский, чья политическая сила одержала уверенную победу на парламентских выборах 21 июля, принял предложения главы Беларуси Александра Лукашенко посетить соседнее государство. Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси, передает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В телефонном режиме Зеленский и Лукашенко также обсудили вопросы экономического взаимодействия и торговли.

Украинский президент подробно рассказал белорусскому коллеге о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта.

Александр Лукашенко в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну — приверженца мирных инициатив и процессов.

Отдельным пакетом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Также обсуждались вопросы обеспечения национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

Напомним, 11 июля состоялся телефонный разговор между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. Это была первая ознакомительная беседа двух президентов. Главы двух государств обсудили урегулирование ситуации на Донбассе и совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Также обсуждалась встреча в нормандском формате.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter