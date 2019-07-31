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Украина

Зеленский поговорил по телефону с Лукашенко: что обсуждали

12:57 31 июля 2019 252
Зеленский и Лукашенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, чья политическая сила одержала уверенную победу на парламентских выборах 21 июля, принял предложения главы Беларуси Александра Лукашенко посетить соседнее государство. Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси, передает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В телефонном режиме Зеленский и Лукашенко также обсудили вопросы экономического взаимодействия и торговли.

Украинский президент подробно рассказал белорусскому коллеге о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта.

Александр Лукашенко в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну — приверженца мирных инициатив и процессов.

Отдельным пакетом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Также обсуждались вопросы обеспечения национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

Напомним, 11 июля состоялся телефонный разговор между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. Это была первая ознакомительная беседа двух президентов. Главы двух государств обсудили урегулирование ситуации на Донбассе и совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Также обсуждалась встреча в нормандском формате.

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