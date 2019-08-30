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В Днепропетровской области взорвали автомобиль с начальником полиции: фото с места ЧП
В 25-тысячном городе Першотравенске Днепропетровской области утром 30 августа прогремел взрыв. Неизвестные взорвали автомобиль начальника полиции города.
Взрыв случился вскоре после того, как полицейский сел за руль своего «Mitsubishi Outlander». Источник взрыва находился в задней части машины, в районе фар и багажника. Обломки машины разлетелись на несколько метров.
Начальник полиции остался жив. На место ЧП прибыла следственная группа. Расследуется дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины). Эксперты проверяют, что могло стать причиной взрыва.
Напомним, в Украине зафиксировано несколько случаев, когда в автомобиль офицеров Минобороны, СБУ и других силовых ведомств подкладывали взрывное устройство. Иногда подрывники достигали своей цели, но в ряде случаев замысел преступников удалось сорвать.
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