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Хитрая уличная собака научилась притворяться хромой, чтобы вызвать у людей жалость (видео)

10:33 30 августа 2019 140
Собака Гае
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Уличная собака, проживающая в столице Таиланда Бангкоке, восхитила сеть своей смекалкой. Она научилась притворяться хромой, чтобы вызывать жалость у людей, сообразив, что в этом случае ее чаще будут кормить.

На видео, распространившемся по сети видно, как собака с трудом идет, подволакивая заднюю лапу, которая кажется сломанной. Мотоциклист видит ее и останавливается, озабоченный состоянием животного. Однако хитрая хвостатая «мошенница» тут же «излечивается» от недуга и отбегает в сторону, помахивая хвостом.

Старая собака, которой местные жители дали кличку Гае, уже давно промышляет с помощью этого метода. Так, женщина по имени Тавипорн Чоншплаполкул рассказала изданию Viral Press, что пес живет возле места ее работы уже несколько лет. «И все время выполняет этот трюк, обманывая людей. Я кормлю его рисом, но он все равно не отказывается от этой привычки. Он очень умный». Женщина также утверждает, что все лапы Гае — в полном порядке. Тавипорн, любительница собака, сама осматривала пса. «Если бы у него была какая-то травма, я бы тут же отвезла его к ветеринару», — говорит она.

Ранее сеть впечатлили своей дисциплиной собаки, имеющие по команде хозяйки превращаться в живые статуи.

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