- 12:58 Это были календарики: адвокат озвучил свою версию о "взятке" Гримчаку
- 12:45 Питон целиком проглотил взрослую собаку, а затем ее отрыгнул: жуткое видео
- 12:44 Снижение цены на газ для Луганской ТЭС – единственный выход, — директор департамента ЖКХ Луганской ОГА
- 12:44 В Украину едет новый посол Франции: что известно об Этьене де Понсене
- 12:39 Маршрутка на "Лесной" в Киеве выгорела дотла: появились новые подробности и фото
- 12:36 Тина Кароль трогательно почтила память мужа в день его рождения
- 12:19 Зеленский может встретиться с Трампом уже на следующей неделе: сделано громкое заявление
- 12:16 20-летний футболист, ездивший на просмотр в «Манчестер Юнайтед», покончил с собой
- 12:13 В Минкульте отреагировали на скандал вокруг взятки Гримчаку
- 12:01 "Спасибо деду за Победу": на Донбассе заметили автобус с надписью в стиле российской пропаганды
- 11:44 Молоко, яйца и хлеб продолжают дорожать: с чем это связано
- 11:44 Живые статуи: три собаки поразили сеть умением сохранять полную неподвижность
Живые статуи: три собаки поразили сеть умением сохранять полную неподвижность (видео)
Шведский фотограф и любительница собак Эвелин Эдблад сумела выдрессировать трех своих псов породы австралийский келпи так, что они научились превращаться в живые статуи. Собаки застывают на месте совершенно неподвижно, следя глазами за хозяйкой.
Как сообщает Mashable, Эдблад опубликовала видео, на котором ее питомцы Джексон, Кэш и Икс в течение 30 секунд стоят без движения и лишь по сигналу срываются с места и пускаются бежать.
Пользователи сети были поражены такой дисциплиной. И интересовались, как Эвелин удалось такого добиться. Сама фотограф говорит, что австралийские келпи — порода пастушьих собак, поэтому эта способность заложена у них в генах: этот навык полезен при контролировании овец.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», сеть покорило видео капризного бульдога, который устроил настоящую истерику, когда ему перестали давать лакомство.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..