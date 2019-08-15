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Мир

Живые статуи: три собаки поразили сеть умением сохранять полную неподвижность (видео)

11:44 15 августа 2019 142
Собаки
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Шведский фотограф и любительница собак Эвелин Эдблад сумела выдрессировать трех своих псов породы австралийский келпи так, что они научились превращаться в живые статуи. Собаки застывают на месте совершенно неподвижно, следя глазами за хозяйкой.

Как сообщает Mashable, Эдблад опубликовала видео, на котором ее питомцы Джексон, Кэш и Икс в течение 30 секунд стоят без движения и лишь по сигналу срываются с места и пускаются бежать.

Пользователи сети были поражены такой дисциплиной. И интересовались, как Эвелин удалось такого добиться. Сама фотограф говорит, что австралийские келпи — порода пастушьих собак, поэтому эта способность заложена у них в генах: этот навык полезен при контролировании овец.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», сеть покорило видео капризного бульдога, который устроил настоящую истерику, когда ему перестали давать лакомство.

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