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Украина

Представитель Коломойского избран главой Комитета Рады по ТЭК

11:09 30 августа 2019 100
Андрей Герус
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

29 августа на первом заседании Верховной Рады IX созыва представитель президента в Кабмине, экс-член НКРЭКУ Андрей Герус стал председателем Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

Напомним, с 2007-го по 2015 год Андрей Герус работал на руководящих должностях в инвесткомпании Concorde Capital. В 2014—2015 годах был членом НКРЭКУ, участвовал в разработке модели многоэтапного повышения тарифов на электроэнергию для населения. Возглавлял Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг, которая, как сообщали СМИ, лоббировала интересы крупных промышленных потребителей электроэнергии.

22 мая Герус был назначен представителем президента в Кабинете министров Украины.

Напомним, 29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады девятого созыва. Народные депутаты Украины приняли присягу, избрали спикера и первого вице-спикера парламента, утвердили главу Кабинета министров и членов Кабмина, утвердили персональный состав и избрали руководителей комитетов Верховной Рады.

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