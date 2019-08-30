Больной Борис Моисеев вынужден продавать имущество

Шоу-бизнес

Некогда популярный российский артист Борис Моисеев, который остался частично парализованным после второго инсульта, оказался в плачевном состоянии. 65-летний певец давно не выступает с концертами, что раньше приносило ему приличный доход. Артист тратит немалые деньги на реабилитацию и поддержание своего физического состояния. Он вынужден кардинально сменить свои запросы и экономить.

Как сообщает КП, Борис Моисеев распродает имущество. Ранее продал ювелирные украшения и ценные картины. А недавно избавился от роскошных апартаментов в Дубае. Чтобы хоть что-то заработать, менеджеры артиста соглашаются на интервью с ним за определенный гонорар.

Говорить о возвращении Моисеева на сцену сейчас преждевременно. Он частично парализован, с трудом может говорить и передвигаться. Тем не менее, артист скучает по сцене, коллегам и общению. Недавно он появился на фестивале «Рандеву» Лаймы Вайкуле в Юрмале. Кстати, здесь он проводит почти все время в своем доме.

Напомним, в 2010 году Борис Моисеев пережил первый инсульт. Медикам удалось буквально вырвать артиста из рук смерти: у него была остановка сердца, потом он впал в кому, был на искусственной вентиляции легких.

Но Моисеев смог восстановиться и даже вернулся на сцену. Постепенно он перестал обращать внимание на рекомендации медиков, много работал, начал курить и мог накатить с друзьями.

В 2015 году у Моисеева случился второй инсульт, последствия которого оказались гораздо серьезнее.

Также «ФАКТЫ» писали о срочной госпитализации украинского боксера, а ныне телеведущего и фитнес-тренера Вячеслава Узелкова, который ранее перенес инсульт.

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