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- 10:07 Вячеслав Узелков срочно госпитализирован
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Вячеслав Узелков срочно госпитализирован (фото)
Украинский боксер и экс-тренер популярного шоу «Зважені і щасливі» Вячеслав Узелков, который ранее развелся с женой, попал в больницу.
Об этом сам рассказал сам спортсмен в своем Instagram, добавив фото на больничной койке.
Любі друзі і ті хто просто хотів на мЕне подивитись у прямо у ефірі. Пробачте, я знову потрапив у лікарню (((сьогодні на прямий ефір я не вийду. Окремо прошу пробачення у @fitness_mama_ua за обіцяний час бути і розповісти все в ефірі. #больница #давление #сердце #узелков #спорт #похудение #зваженітащасливі #uzelkoff_official #uzelkov_official #uzelkov
Госпитализация стала неприятным сюрпризом для самого Узелкова и его поклонников. Накануне он анонсировал прямой эфир, в котором собирался ответить на вопросы о новом шоу.
«Дорогие друзья и те, кто просто хотел на меня посмотреть в прямом эфире. Простите, я опять попал в больницу, сегодня в прямой эфир я не выйду», — написал тренер.
Подписчиков Узелкова взволновало не только сообщение о госпитализации, а и место лечения — онкоцентр. Они не устают спрашивать, что случилось, но Узелков на комментарии не отвечает.
Напомним, ранее Узелков рассказал, что все еще верит в то, что бывшая жена к нему вернется.
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