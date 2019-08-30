Вячеслав Узелков срочно госпитализирован (фото)

Шоу-бизнес

Украинский боксер и экс-тренер популярного шоу «Зважені і щасливі» Вячеслав Узелков, который ранее развелся с женой, попал в больницу.

Об этом сам рассказал сам спортсмен в своем Instagram, добавив фото на больничной койке.

Госпитализация стала неприятным сюрпризом для самого Узелкова и его поклонников. Накануне он анонсировал прямой эфир, в котором собирался ответить на вопросы о новом шоу.

«Дорогие друзья и те, кто просто хотел на меня посмотреть в прямом эфире. Простите, я опять попал в больницу, сегодня в прямой эфир я не выйду», — написал тренер.

Подписчиков Узелкова взволновало не только сообщение о госпитализации, а и место лечения — онкоцентр. Они не устают спрашивать, что случилось, но Узелков на комментарии не отвечает.

Напомним, ранее Узелков рассказал, что все еще верит в то, что бывшая жена к нему вернется.



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