Украинская красавица-легкоатлетка досрочно выиграла «Бриллиантовую лигу» (фото)

Спорт

24-летняя украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук досрочно стала победительницей «Бриллиантовой лиги» — серии престижных коммерческих соревнований.

Наша спортсменка набрала 21 очко по итогам четырех этапов, в которых принимала участие, и оторвалась от ближайшей преследовательницы, немки Малайки Михамбо, на пять баллов. Отметим, что украинка так и не смогла выиграть ни одного старта «Бриллиантовой лиги» в сезоне-2019 (Марина стала второй в Дохе с лучшим на тот момент результатом сезона 6,74 м, а также третьей в Лондоне, прыгнув на 6,78 м), однако общий показатель позволил ей заблаговременно стать недосягаемой для конкуренток.

Еще один наш соотечественник прыгун в высоту Андрей Проценко сенсационно победил на решающем этапе «Бриллиантовой лиги», проходившем в швейцарском Цюрихе. 31-летний украинец, преодолев планку на высоте 2,32 м, показал свой лучший результат в сезоне и опередил австралийца Брендона Старка и болгарина Тихомира Иванова, которые остановились на результате 2,30 м.

Андрей Проценко после триумфа в Цюрихе. Фото AFP

Отметим, что с 2017 года в «Бриллиантовой лиги» действует правило, согласно которому победителем соревнований становится не тот спортсмен, который лидировал в общем зачете на протяжении всего сезона, а показавший лучший результат на финальных этапах в Цюрихе или Брюсселе (пройдет 6 сентября).

Добавим, что ранее победителями престижных коммерческих соревнований из украинцев становились Ольга Саладуха (тройной прыжок в длину) в 2011 году и Богдан Бондаренко (прыжки в высоту) в 2013-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Бех-Романчук завоевала «золото» Универсиады-2019 в Неаполе.

Фото Getty Images

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