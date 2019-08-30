- 12:26 Украинская судья ездила в Донецк по липовым паспортам и общалась с боевиками
- 12:24 Черное новолуние 30 августа: что оно означает и как себя вести
- 12:18 Ломаченко – Кэмпбелл: прогнозы букмекеров на объединительный бой
- 12:17 Умер брат покойного певца Принса и наследник его 300-миллионного состояния
- 12:14 В Запорожье маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик: много пострадавших
- 12:12 На седьмом месяце: появились подробности о беременности Собчак и ее свадьбе с Богомоловым
- 12:08 Обмен с Россией: стало известно, где находится Сенцов
- 12:06 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы: известны возможные соперники «Динамо» и «Александрии»
- 11:53 Обмен с Россией сегодня не состоится: в СБУ сделали новое заявление
- 11:52 Россия торгует людьми: Зеленского предупредили о последствиях уступок Путину
- 11:51 Освобождение Сенцова, моряков и других политзаключенных: все подробности обмена между Киевом и Москвой
- 11:48 Неслучайно: Макс Барских сделал откровенное признание
Мать заставляла заниматься сексом двух детей в возрасте до трех лет ради удовлетворения бойфренда-педофила
Суд в США рассматривает дело 33-летней жительницы штата Флорида Роуз Бет Литцки. Женщина заставляла заниматься сексом двух девочек (обе на тот момент были не старше трех лет), а затем посылала получившиеся видео и фотографии своему бойфренду-педофилу Роберто Окендо, который получал от этого «сексуальное удовлетворение». Литцки также устраивала для него «онлайн-трансляции».
Литцки снимала детей в период между октябрем 2014 и сентябрем 2016 года, когда они с Окендо жили врозь: она во Флориде, а он — в Виргинии. Позже он приехал во Флориду и уже сам снимал порнографию с участием детей — в том числе с элементами садизма.
Мужчина был арестован случайно: в 2016 году полицейские остановили его машину на улице для рутинной проверки и нашли нашли множество ужасающих снимков и видеороликов с детской порнографией.
Как сообщает издание Metro, 26 августа 38-летнего Окендо приговорили к 50 годам тюремного заключения. В отношении его подруги приговор еще не вынесен.
В своих аккаунтах в соцсетях Роуз Бет изображала из себя любящую мать, размещая снимки с детьми, сделанные в зоопарке и развлекательных центрах.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Фастове отец-педофил насиловал малолетних дочек и их подругу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...