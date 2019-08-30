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Мать заставляла заниматься сексом двух детей в возрасте до трех лет ради удовлетворения бойфренда-педофила

Суд в США рассматривает дело 33-летней жительницы штата Флорида Роуз Бет Литцки. Женщина заставляла заниматься сексом двух девочек (обе на тот момент были не старше трех лет), а затем посылала получившиеся видео и фотографии своему бойфренду-педофилу Роберто Окендо, который получал от этого «сексуальное удовлетворение». Литцки также устраивала для него «онлайн-трансляции».

Литцки снимала детей в период между октябрем 2014 и сентябрем 2016 года, когда они с Окендо жили врозь: она во Флориде, а он — в Виргинии. Позже он приехал во Флориду и уже сам снимал порнографию с участием детей — в том числе с элементами садизма.

Мужчина был арестован случайно: в 2016 году полицейские остановили его машину на улице для рутинной проверки и нашли нашли множество ужасающих снимков и видеороликов с детской порнографией.

Как сообщает издание Metro, 26 августа 38-летнего Окендо приговорили к 50 годам тюремного заключения. В отношении его подруги приговор еще не вынесен.

В своих аккаунтах в соцсетях Роуз Бет изображала из себя любящую мать, размещая снимки с детьми, сделанные в зоопарке и развлекательных центрах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Фастове отец-педофил насиловал малолетних дочек и их подругу.

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