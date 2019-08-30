Доллар начал расти: что будет с курсом к концу года

Деньги

После длительной стабильности, курс доллара начал расти. За два дня американская валюта подорожала на 7 копеек, а стоимость европейской не изменилась. В пятницу, 30 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,23 грн за доллар и 27,94 грн за евро. Несколько подорожала американская валюта и на наличном рынке. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,07 грн, а продают — по 25,29 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,63 грн, продажи — 28,02 грн.

«Курс украинской гривни с утра в пятницу держится вблизи отметки 25,2 гривни за доллар, мало отреагировав на формирование нового Кабинета министров Украины, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — При этом негативом для гривни стало сообщение о том, что государственный долг Украины в июле вырос на 2,04 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем — до 82,4 млрд долларов.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит сохранять стабильность и по-прежнему будет держаться в коридоре 25,0−25,2 доллара за гривню", — сказал эксперт.

Эксперты отмечают, что в последнее время появились предпосылки к росту курса доллара.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,2−0,8%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 25,04 грн до 25,23 грн (+ 0,8%). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 25,09−25,12 до 25,19−25,22 (+ 0,4%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках поднялись за неделю с 24,98—25,25 до 25,05−25,29 (+ 0,3% - + 0,2%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,1% до 1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей, что свидетельствует о стабилизации на рынке наличной валюты.

В конце прошлой недели доллар на межбанке оттолкнулся от уровня 25 грн и направился вверх — к уровню 25,5 грн, но в конце уходящей недели

рост замедлился в середине этого диапазона. На следующей неделе подорожание американской валюты может продолжиться, но будет иметь весьма умеренный характер.

На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а

наличный доллар в банках может стоить около 25,1−25,3 грн", — считает аналитик.

Однако многие эксперты полагают, что с началом осени на финансовом и валютном рынках страны могут произойти существенные изменения.

«Гривня с начала 2019 года активно укрепляется, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Последний Новый год курс гривни встретил на отметке 27,5 грн за доллар. А к текущему моменту за один доллар дают уже 25,2 грн. Национальная валюта росла в цене даже несмотря на то, что в основной своей массе валюты развивающихся стран в последние месяцы дешевели. Но каков бы ни был рост, он не может идти бесконечно без откатов и пауз. И, вероятно, предстоящей осенью процесс укрепления гривни сделает паузу.

Ключевым событием для нашей валюты в ближайшее время станет заседание Национального банка Украины, которое состоится 4−5 сентября. На нем регулятор, по ожиданиям, снизит свою учетную ставку. На сколько, будет известно по результатам заседания. Но, как мы полагаем, в этот раз НБУ снизит ставку более решительно, на 1%, до уровня 16%, а возможно, даже и до 15,5%. На прошлом заседании в июле НБУ уменьшил учетную ставку лишь на 0,5%, с 17,5% до 17%.

Причин по которым НБУ может пойти на более решительное снижение, много. Главная — это само укрепление гривни в нынешнем году. В прошлые месяцы в стране проходили выборы и происходил процесс либерализации валютного регулирования, у НБУ был повод для осторожной политики. Также Нацбанк своей высокой ставкой способствовал высокой доходности по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и, соответственно, повышенному спросу на них.

Сейчас же выборы в стране уже позади. Либерализация валютного регулирования и новшества в финансовом регулировании вместо рисков, наоборот, привели к увеличению притока капитала в страну. Министерство финансов Украины успешно размещало ОВГЗ, и до конца года нужды в крупных размещениях уже нет, поскольку у Минфина накоплено достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств. Для справки: 1 августа на едином казначейском счете было почти 49 млрд грн. НБУ сам заявлял, что будет снижать ставку в соответствии с экономическими условиями и что к концу 2020 года намерен уменьшить ее до 9%. Мы считаем, что процесс по снижению ставки уже можно начинать и условия для этого созрели.

Снижение учетной ставки НБУ притормозит рост курса гривни, и она будет находиться в диапазоне 25,0−26,5 грн за доллар. Также этому поспособствует небольшое снижение притока денег в ОВГЗ от нерезидентов, поскольку Минфин уже не будет размещать новые большие объемы облигаций. Даже несмотря на пиковые выплаты по ранее взятым обязательствам, у него уже нет такой необходимости.

Важно отметить, что речь не идет о том, что гривня будет падать в цене. Речь идет о том, что рост гривни затормозиться и ее курс будет в диапазоне, в рамках которого допустимо снижение курса до уровня 26,5 грн за доллар.

Далее, уже в конце осени и зимой, мы ожидаем три очень важных, позитивных для гривни события. Это возобновление сотрудничества Украины с МВФ. Это повышение кредитного рейтинга Украины, в первую очередь агентством Moody’s, чья оценка сейчас наименьшая среди основных агентств — «Caa1/Ca», по сравнению с «B-» у S&P и Fitch. Что повысит привлекательность Украины для иностранного капитала, поскольку инвестиции будут рассматриваться через призму меньших рисков. Также обещанное новой властью решение земельного вопроса может привести к еще большему увеличению притока капитала в страну в 2020 году по сравнению с притоком денег в ОВГЗ в 2019-м.

Все эти факторы будут очень позитивны для гривни и создадут условия для ее дальнейшего укрепления, а для НБУ создадут условия для еще большего смягчения своей политики, снижения учетной ставки и выполнения плана по ее уменьшению до 9%, но это будет уже история на конец года и на следующий год. Пока же, локально, гривне стоит сделать паузу в своем подъеме вверх.

Что касается внешних факторов, таких как риски торговой войны США и Китая, риски рецессии в Европе и снижения цен на сырьевые товары, в том числе продовольствие, то они, безусловно, важны и могут в негативном варианте привести национальную валюту к курсу 27 грн за доллар. Но все же в текущих условиях внутренние факторы в Украине намного важнее", — подытожил Федоров.

Стоит напомнить, что, по словам заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия, оптимальный курс гривни к доллару — это рыночный курс и НБУ не собирается возвращаться к политике фиксированного курса. В свою очередь, заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заверил, что в нынешнем году Нацбанк не ожидает традиционных для осени потрясений в экономике и на валютном рынке.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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