Украина

Обмен с Россией сегодня не состоится: в СБУ сделали новое заявление

Ожидавшийся 30 августа обмен заключенными между Украиной и Россией не состоится. Новой даты пока нет. С таким заявлением выступила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Процесс обмена осуществляется в плановом режиме. Мы не говорим дату. Окончательной даты пока нет., — сказала Гитлянская в комментарии Obozrevatel.

После того, как российская сторона начала активно распространять слухи о готовящемся обмене заключенными, СБУ и Офис президента Украины заявили, что переговоры еще не закончены. Источники «ФАКТОВ» говорят, что процедуру обмена поставил на паузу лично Зеленский. В Кремле ожидаемо хотели не освободить украинских военнопленных, а провести обмен. Украинскую сторону такое не устраивало.

Когда можно ожидать освобождения Сенцова, моряков и других политзаключенных, читайте в «ФАКТАХ «Все подробности обмена между Киевом и Москвой».

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