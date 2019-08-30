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Украина

В Раде зарегистрировали законопроекты об особом статусе Донбасса и амнистии для боевиков: сеть в гневе

12:47 30 августа 2019 440
новинский
Инф. «ФАКТОВ»

В первый день работы новой Верховной Рады депутаты внесли в парламент множество проектов, обещающих стать скандальными. Крайне неоднозначное реакцию общества получил так называемый «пакет Вадима Новинского» о новой политике Украины на Донбассе.

Текст законопроектов пока только готовится к печати, но суть понятна уже из названий: «О снятии блокады Донбасса», «О выделении помощи региону», «О ненаказании участников событий на Донбассе», «О создании свободной экономической зоны «Донбасс», «Об особенностях управления на Донбассе», «О восстановлении банковской системы на Донбассе».

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Новинский был избран по округу 57 в Донецкой области, поэтому интерес депутата к Донбассу понятен. В соцсетях на проекты Новинского отреагировали крайне резко. Также комментаторы подозревают, что длительное отсутствие текстов на сайте Рады — не случайность.

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Особенное возмущение вызвало предложение об амнистии боевикам на Донбассе.

Среди участников обсуждения есть те, кто надеется на здравомыслие депутатов и непринятие законов без предварительного обсуждения и согласования. Но увидев, в какой спешке парламентарии голосовали за законы 29 августа, ряды оптимистов сильно поредели.

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Чтобы добиться принятия этих законопроектов, депутату Новинскому, придется заручиться поддержкой не только «Оппоплатформы», но и голосами «Слуги народа».

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Очень эмоционально обратилась к военнослужащим в связи с инициативой Новинского Маруся Зверобой.

Напомним, в первый день работы новая Верховная Рада рассмотрела около двухсот проектов законов и постановлений. За ряд документов депутаты голосовали без обсуждения, а порой и без ознакомления с сутью инициативы. Также был нарушен регламент Рады.

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