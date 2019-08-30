Украина

В Раде зарегистрировали законопроекты об особом статусе Донбасса и амнистии для боевиков: сеть в гневе

В первый день работы новой Верховной Рады депутаты внесли в парламент множество проектов, обещающих стать скандальными. Крайне неоднозначное реакцию общества получил так называемый «пакет Вадима Новинского» о новой политике Украины на Донбассе.

Текст законопроектов пока только готовится к печати, но суть понятна уже из названий: «О снятии блокады Донбасса», «О выделении помощи региону», «О ненаказании участников событий на Донбассе», «О создании свободной экономической зоны «Донбасс», «Об особенностях управления на Донбассе», «О восстановлении банковской системы на Донбассе».

Новинский был избран по округу 57 в Донецкой области, поэтому интерес депутата к Донбассу понятен. В соцсетях на проекты Новинского отреагировали крайне резко. Также комментаторы подозревают, что длительное отсутствие текстов на сайте Рады — не случайность.

Особенное возмущение вызвало предложение об амнистии боевикам на Донбассе.

Среди участников обсуждения есть те, кто надеется на здравомыслие депутатов и непринятие законов без предварительного обсуждения и согласования. Но увидев, в какой спешке парламентарии голосовали за законы 29 августа, ряды оптимистов сильно поредели.

Чтобы добиться принятия этих законопроектов, депутату Новинскому, придется заручиться поддержкой не только «Оппоплатформы», но и голосами «Слуги народа».

Очень эмоционально обратилась к военнослужащим в связи с инициативой Новинского Маруся Зверобой.

Напомним, в первый день работы новая Верховная Рада рассмотрела около двухсот проектов законов и постановлений. За ряд документов депутаты голосовали без обсуждения, а порой и без ознакомления с сутью инициативы. Также был нарушен регламент Рады.

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