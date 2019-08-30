Стало известно, в каком городе пройдет «Евровидение-2020»

Шоу-бизнес

Страна-победитель «Евровидения-2019» Нидерланды определилась с городом, где пройдет конкурс. После отказа принимать конкурс в Амстердаме, длительных переговоров и консультаций выбор пал на Роттердам. Этот город выбрали в результате тендера. За право провести у себя престижный конкурс боролись пять городов.

Об этом сообщается на официальном сайте международного песенного конкурса. Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс, прогуливаясь по улицам Роттердама, приглашает поклонников конкурса. Певец принес Нидерландам долгожданную победу с песней Arcade в Израиле. Последний раз представитель его страны побеждал в 1975 году.

Шоу пройдет на масштабной площадке Ahoy Arena, где в 2007 году проходило детское «Евровидение». Самый большой концертный зал вмещает около 15 тысяч зрителей. Еще два зала могут принять 6 и 4 тысячи меломанов.

Напомним, «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Украина выбрала своего представителя на детское «Евровидение».

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