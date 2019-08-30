- 15:31 Вез документы и патроны: пограничники задержали экс-боевика "ЛНР"
- 15:21 Готовьте зонтики: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в выходные
- 15:18 Освобождение Сенцова, моряков и других политзаключенных: все подробности обмена между Киевом и Москвой
- 15:16 Обмен пленными между Украиной и Россией не состоялся: почему так произошло
- 14:56 В сеть попало мощное видео испытаний ракет для системы залпового огня "Ольха"
- 14:52 Нардеп-сторонник дружбы с Россией стал замглавы комитета Рады по интеграции с ЕС
- 14:51 Новые тренды в осеннем маникюре: идеи к 1 сентября
- 14:50 «Динамо» и «Александрия» узнали соперников в группе Лиги Европы: хроника жеребьевки
- 14:41 Жестокое убийство таксиста на Кольцевой дороге в Киеве: стало известно о задержании подозреваемых
- 14:26 Суд в Киеве оправдал экс-"беркутовца" по делу об избиениях на Майдане
- 14:24 В Украине от кори умер пятилетний ребенок
- 14:10 Стало известно, в каком городе пройдет «Евровидение-2020»
Стало известно, в каком городе пройдет «Евровидение-2020»
Страна-победитель «Евровидения-2019» Нидерланды определилась с городом, где пройдет конкурс. После отказа принимать конкурс в Амстердаме, длительных переговоров и консультаций выбор пал на Роттердам. Этот город выбрали в результате тендера. За право провести у себя престижный конкурс боролись пять городов.
Об этом сообщается на официальном сайте международного песенного конкурса. Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс, прогуливаясь по улицам Роттердама, приглашает поклонников конкурса. Певец принес Нидерландам долгожданную победу с песней Arcade в Израиле. Последний раз представитель его страны побеждал в 1975 году.
Шоу пройдет на масштабной площадке Ahoy Arena, где в 2007 году проходило детское «Евровидение». Самый большой концертный зал вмещает около 15 тысяч зрителей. Еще два зала могут принять 6 и 4 тысячи меломанов.
Напомним, «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Украина выбрала своего представителя на детское «Евровидение».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!