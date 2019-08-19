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Не дочь Кошевого: названо имя представителя Украины на детском «Евровидении» (фото, видео)
Завершился Национальный отбор на детский конкурс «Евровидение», за победу в котором соревновались 10 финалистов. Среди них — и дочь известного комика из «95 Квартала» Евгения Кошевого Варвара. Но удача улыбнулась другой юной исполнительнице — Софии Иванько из Киева. Она с песней «Коли здається» представит нашу страну на 17 международном песенном конкурсе в Польше
«Мы определили, что София Иванько является лучшей представительницей Украины на детском Евровидении в этом году. Почему? Потому что она отличается от других участников, она очень своеобразная, у нее есть свой отдельный очень экспрессивно-эмоциональный характер, она загадочная, в ней есть то, чего нет в других людях и в других участниках», — сказала член жюри, певица Alyosha.
Напомним, 13-летняя София Иванько уже заявила о себе, принимая участие в конкурсах и фестивалях, была участницей шоу «Голос.Дети».
Международный детский песенный конкурс «Евровидение» состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливице. За победу будут соревноваться 19 артистов из разных стран.
Украина пока может похвастаться только одной победой — в 2012 году юная Настя Петрик с песней «Небо» выиграла конкурс.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что победителем пятого сезона вокального шоу «Голос.Дети» стал Александр Зазарашвили.
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