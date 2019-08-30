Обмен пленными между Украиной и Россией не состоялся: почему так произошло

Украина

Два дня, 29 и 30 августа, Украина пребывает в информационном хаосе, порожденном противоречивыми сообщениями о возможном обмене пленными между Украиной и Россией. «Обмен состоится по схеме 35 на 35», «обмен будет 33 на 33», «украинских пленных везут из российских колоний в Москву», «Сенцов в Лефортово», «военные борты с украинскими пленными моряками приземлились в Жулянах» — такими новостями заполнено информпространство Украины. СМИ ссылаются на «информированные», «компетентные», «близкие к участникам переговоров» источники. Все это происходит на фоне ожиданий данного события, анонсированного президентом Зеленским 23 августа. Тогда во время своего выступления на форуме глава государства заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых в России украинцев и ожидает результатов в ближайшие дни.

Конкретный срок обмена якобы был назван в ходе переговоров Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но обнародован не был. Почему СМИ показалось, что ближайшие дни — это 29 и 30 августа? «ФАКТЫ» попытались восстановить хронологию очередной, судя по всему, спецоперации нынешней украинско-российской гибридной войны.

22 августа российский «Коммерсант» сообщил о том, что переговорщики от России и Украины вышли на финишную прямую в процессе обсуждения возможного обмена удерживаемыми лицами. «По последним данным, обсуждается формат „33 на 33 человека“. Есть сведения, что вплотную к решению вопроса об обмене переговорщики перейдут 28−29 августа. Не исключено, что обмен состоится в одну из этих дат», — писало издание.

На следующий день в Киев неожиданно прилетела российский омбудсмен Татьяна Москалькова, цель ее визита не называлась, но ранее Москалькова комментировала некоторые нюансы обмена пленными. В течение недели после ее визита сообщений о скором большом обмене становилось все больше и больше. Все тот же российский «Коммерсант» периодически сообщал о том, что Россия может вернуть в Украину удерживаемых ею заложников, в том числе 24 украинских моряка.

А 29 августа посыпались сообщения российских Telegram-каналов о том, что обмен вот-вот состоится. В частности, в своем паблике главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, которого называют человеком вице-премьера РФ Дмитрия Козака (курирует вопросы, связанные с Украиной и в частности вопросом Крыма), написал: «Ждем взаимного обмена пленными». В свою очередь конкурирующий с этой группой российский Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ, который связывают с помощником российского президента Владиславом Сурковым, сообщил о неожиданном переводе украинского узника Кремля Олега Сенцова из колонии на Ямале в Москву.

Бывшие украинские дипломаты в своих пабликах осторожно намекнули, что слив информации по Сенцову может быть попыткой сорвать процесс обмена. Однако информацию конкурирующих в Кремле команд СМИ подхватили. А среди ночи 30 августа российские СМИ сообщили, что обмен пленными между Украиной и РФ состоялся. Так, в аэропорту «Киев» (Жуляны) в пять часов утра должен приземлиться борт с освобожденными украинцами, написал в своем Telegram-канале Венедиктов.

Но ранее в украинском сегменте Facebook появился пост сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой: «Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!» Это была интерпретация похожего сообщения бывшего депутата Госдумы РФ, а ныне проживающего в Украине политика Ильи Пономарева. Но вес данному сообщению добавил Руслан Рябошапка. Он перепостил сообщение Исламовой и, будучи на тот момент уже в статусе генерального прокурора Украины, придал ему значимость. Позже Рябошапка удалил данное сообщение.

Тем временем в «Коммерсанте» написали, что Путин готов украинских политзаключенных помиловать, если от них поступят обращения на его имя, что является для большинства узников неприемлемым условием.

Тем не менее в аэропорт «Киев», куда по сообщениям все тех же российских СМИ отправились самолеты с украинскими пленными на борту, приехали многочисленные украинские журналисты и родственники узников Кремля… Тогда появилось официальное сообщение Офиса президента: «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не в первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники».

Далее ситуацию прокомментировали в СБУ: «Процесс обмена осуществляется в плановом режиме. Мы не говорим дату, но не сегодня. Окончательной даты пока нет. Никаких препятствий, все идет планово».

Между тем наблюдатели не исключили, что планы по обмену могла сорвать попытка Москвы явочным порядком провести обмен украинских моряков за несколько дней до вступления в силу решения морского трибунала об аресте российских судов в международных портах из-за того, что Москва не выполнила рекомендацию освободить украинских пленных. При этом есть еще один тяжелый нюанс. Принятие Киевом условий обмена моряков может стать признанием легитимности судебного процесса в Москве над незаконно захваченными украинскими моряками. Следовательно, и того факта, что их арестовали законно, то есть в территориальных водах России, которые юридически считаются украинскими… Не исключено, что процесс затормозился из-за срочного поиска решения этой проблемы.

Еще одну версию причин не состоявшегося 30 августа большого обмена озвучил главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. По его данным, Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена.

«Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха — командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели „Боинга МН-17“. Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили, провезли через блокпосты российских спецслужб, потому что он был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах является одной из самых главных целей прокуратуры Нилерландов. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование по МН-17 заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по „Боингу“, который начнется в Нидерландах в 2020-м году». Как напомнил Бутусов, «суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища».

Владимир Зеленский полтора часа по телефону говорил с французским лидером Эммануэлем Макроном. Официально — речь шла о переговорах в нормандском формате. Но с определенной долей уверенности можно утверждать, что обсуждался срыв процесса обмена, о котором Макрон лично договаривался с Путиным немногим более месяца назад.

По неофициальным данным, говорил Зеленский 30 августа и с лидером Кремля. Сомнительно, что президенты обсуждали лишь новое украинское правительство, сформированное накануне. Детали мы вряд ли узнаем. А потому приносим извинения украинским пленным и их родным, которые так надеялись, но в очередной раз стали пешками в этой жестокой войне… Тем не менее продолжаем надеяться и ждать.

Все подробности о ситуации с обменом читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter