Украина

Сенцов, моряки и другие возвращаются в Украину: все подробности обмена пленными между Киевом и Москвой

Новый большой обмен заключенными между Украиной и Россией, о подготовке которого говорили с начала месяца, похоже, вышел на финишную прямую, но информации из России поступает крайне мало. А в аэропорту «Киев» (Жуляны) ничто не указывает на прибытие экстренного рейса из Москвы. Нет и признаков присутствия бойцов спецподразделений, которые должны охранять операции такого рода. В терминале «В» аэропорта можно увидеть лишь обычных пассажиров и журналистов.

Фото из аэропорта «Киев» (Жуляны) опубликовано на странице Klymenko Time в Facebook.

По состоянию на 7.40 «Крым. Реалии» приводит слова родственников украинских моряков. Те располагают сведениями, что моряки к утру 30 августа уже прибыли в Украину, хотя и не понятно, где именно находятся. Семьи военнопленных выехали в Киев.

Информация от родных моряков частично объясняет спокойную обстановку в аэропорту: собеседники говорят, что какая-либо торжественная встреча в «Жулянах» не планируется.

Аэропорт «Киев» (фото radiosvoboda.org)

О готовящемся вылете самолета с политзаключенными первыми сообщили медиа, которые считаются приближенными к Кремлю, в частности Telegram-канал «Незыгарь».

В украинской Генпрокуратуре говорили, что обмен готовился на 28−30 августа и должен был происходить по формуле «35 на 35». Список тех, кого готова выдать Россия, не разглашался, но предполагалось, что в списке будут те украинцы, которых экстренно этапировали из далеких российских колоний в московское СИЗО «Лефортово» — других причин, кроме обмена, объективно не было.

В паблике Klymenko Time в Facebook появился список тех, кого якобы уже везут самолетом в Киев. В список вошли Олег Сенцов, Владимир Балух, Николай Карпюк и самый молодой украинец-политзаключенный Павел Гриб. 24 из 28 фамилий — это украинские моряки, экипаж захваченных Россией судов в Черном море. Моряков, напомним, Россия должна была освободить без всяких условий по решению Трибунала ООН 25 мая. Тем не менее, с освобождением военнопленных Кремль не спешил: за выполнение решения морского трибунала Россия хотела получить политические бонусы, в том числе возвращение российской делегации в ПАСЕ и присоединение РФ к «Большой семерке».

«ФАКТЫ» будут следить онлайн за процессом обмена заключенными.

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