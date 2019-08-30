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Вез документы и патроны: пограничники задержали экс-боевика "ЛНР" (фото)
В Луганской области на межгосударственном пункте пропуска «Меловое» украинские пограничники задержали экс-боевика «ЛНР». Ранее в Запорожье сотрудники СБУ вычислили и задержали боевика террористической «ДНР»
Как сообщают в Госпогранслужбе, гражданин Украины 1973 года рождения прибыл на пункт пропуска на автомобиле GEELY. Во время осмотра авто пограничники нашли «десять предметов, похожих на боеприпасы калибра 7,62 и 9 мм, а также бланки документов террористической «ЛНР».
Выяснилось, что мужчина в 2014 и 2015 годах добровольно проходил службу в инженерно-саперной роте милиции «ЛНР». Будучи водителем, он неоднократно осуществлял перевозку военного имущества и боеприпасов. Процессуальные действия продолжаются.
Подробный материал о недавно плененном боевике «ДНР» «Отправили на передовую в качестве наказания: вскрылись детали уничтожения группы диверсантов на Донбассе» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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