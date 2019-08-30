Аэропорт «Киев» закроют на десять дней со 2 сентября

Украина

Пассажиров, планирующих авиаперелеты, предупредили: аэропорт «Киев» будет закрыт со 2 по 12 сентября. Там планируют отремонтировать взлетно-посадочную полосу (на что истратят 33 миллиона гривен), сообщила пресс-служба аэропорта. Также проведут частичный ремонт рулежных дорожек № 1 и № 2.

Авиаперевозчикам предложили временно воспользоваться аэропортом «Борисполь» (рейсы распределят на терминалах D и F), а пассажирам, которые собирались вылететь в указанные дни, советуют уточнить место вылета и переоформить бронь. Напомним, что в прошлом году аэропорт «Киев» принял и отправил 2,8 миллиона человек (пассажиропоток вырос на 52 процента), на треть увеличив количество рейсов.

Между тем в столице полным ходом идут дорожные работы. На этот раз в центре Киеве — на улице Владимирской — отремонтируют покрытие из брусчатки. Поэтому на ближайшие дни — с 31 августа по 3 сентября — ограничат движение транспорта на участке между улицами Рейтарской и Софиевской. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Кроме того, 31 августа с 9:00 до 17:00 будут ремонтировать покрытие проезжей части от Вокзальной площади до улицы Льва Толстого. Поэтому на обозначенном участке ограничат движение.

Тем временем продолжается реконструкция Дарницкой площади, где с конца июля. ограничили движение, а работы проводятся круглосуточно на двух полосах от проспекта Соборности до Харьковского шоссе. При удачном раскладе дорожники планируют управиться до конца строительного сезона. Здесь применяются новые материалы, которые делают дороги более износостойкими — подрядчики дают пять лет гарантии и при возникновении проблем обязуются устранять их за свой счет. На площади привели в порядок бордюры, люки смотровых колодцев, обновили «подушку» и поменяли нижний слой асфальта, а потом обустроят тротуары, выложат их плиткой, а также поменяют освещение.

Некоторые троллейбусы изменили маршруты, что обусловлено асфальтированием Дарницкой площади. По ней троллейбусы №№ 50, 50К, 91Н не будут курсировать в ночь на 31 августа (с 00:01 до 06:00).

Временное движение электротранспорта «Киевпасстранс» организовал так:

- № 50 поедет от улицы Милославской до станции метро «Дарница»; последние отправление от улицы Милославской в 22:00, 22:20, от станции метро «Лыбедская» — в 23:00, 23:20;

- № 50К — от улицы Милославской до станции метро «Дарница»; последние отправления от улицы Милославской в 22:33, 23:08; от Дарницкой площади — в 23:20, 23:51.

- № 91Н — по участкам улица Милославская — станция метро «Дарница» и Центральный ж/д вокзал — станция метро «Лыбедская».

В то же время киевляне и гости столицы могут снова воспользоваться фуникулером, который в середине лета на месяц ушел в «отпуск». По техническим причинам не удалось запустить канатку ко Дню Независимости. После традиционного ремонта подъемник заработал с опозданием — только с 28 августа. Сейчас обновленные вагончики снова курсируют на Владимирской горке.

«ФАКТЫ» уже писали об ограничениях, связанных с тем, что до 1 сентября частично перекрыли улицу Грушевского. Продолжают ремонтировать улицу Туполева, проспект С. Бандеры. Одновременно с обновлением проспекта С. Бандеры проводят капитальные работы путепроводов на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонским и Бандеры. Там ограничено движение (оно организовано по одной стороне). Первые путепроводы должны открыть до конца года, а весной 2020-го наступит черед ремонтировать соседние стороны.

Напомним, что из-за ремонта электросетей десяток улиц в Голосеевском районе перекроют до 30 июня 2020 года. До конца нынешнего года ограничено движение на Борщаговском путепроводе (на пересечении проспектов Комарова и Л. Курбаса с ж/д путями Киев-Волынский — Святошин, возле платформы Борщаговка) в направлении к центру. А в 2020 году запланирован ремонт проезжей части уже в направлении Кольцевой дороги. В связи с проводимым ремонтом путепровода вместо трамваев №№ 1 и 3 временно пустили автобусы. Примерно до 30 сентября также прекращено движение троллейбуса № 27К, который обычно курсирует по маршруту — железнодорожная станция Киев-Волынский — Индустриальный путепровод. Его временно заменили автобусным маршрутом.

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