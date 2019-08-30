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Общество и люди

Кривой Рог может остаться без отопления: названа причина

16:21 30 августа 2019 19
стела
Инф. «ФАКТОВ»

В следующем отопительном сезоне жители Кривого Рога (Днепропетровская область) могут остаться без тепла. В прошлом отопительном сезоне без тепла остались жители 80-тысячной Смелы в Черкасской области.

НАК «Нафтогаз Украины» сообщает об огромной задолженности за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города «Криворожской теплоцентрали».

По данным ведомства, АО «Криворожская теплоцентраль» задолжало НАК «Нафтогаз Украины» 1,760 млрд гривен.

Для того, чтобы возобновить газоснабжение перед началом отопительного сезона, предприятие должно уплатить «Нафтогазу» не менее 1,170 млрд гривен.

«Нафтогаз» в очередной раз предлагает криворожской власти и Фонду государственного имущества, который осуществляет управление АО «Криворожская теплоцентраль», принять немедленные меры для погашения задолженности и обеспечения своевременного начала отопительного сезона в Кривом Роге", — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 мая 2019 года вступили в силу все нормы нового Закона «О жилищно-коммунальных услугах». В частности, поставщики газа, отопления, воды, электроэнергии и прочих коммунальных услуг получат возможность начислять фиксированную абонентскую плату, которая будет взиматься круглый год. Кроме того, потребителям, не оплачивающим своевременно счета, будут начислять пеню.

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