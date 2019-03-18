Деньги

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": что об этом нужно знать

Украинцы постепенно привыкают к новым ценам на газ, горячую воду и отопление. Хотя своевременно оплачивать счета удается далеко не всем. По данным Государственной службы статистики Украины, на конец января задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги превысила 62 млрд грн. Однако уже вскоре будут существенно изменены правила функционирования рынка. С 1 мая вступают в силу все нормы нового Закона «О жилищно-коммунальных услугах». Этот документ предлагает много нововведений в порядке управления многоквартирными домами и их обслуживания, о которых «ФАКТЫ» уже рассказывали. Однако есть несколько положений закона, вызывающих большой резонанс в обществе. В частности, планируется, что уже с мая 2019 года будет введена постоянная абонентская плата практически за все жилищно-коммунальные услуги. Мнения экспертов по поводу этого нововведения существенно разнятся.

«Я считаю, что после введения абонплаты за коммунальные услуги поборы и произвол только увеличатся, — заявила „ФАКТАМ“ профессор Национальной металлургической академии Украины Валентина Лебедева. — Абонплата означает, что даже если вы не израсходовали ни одного кубометра воды или газа либо ни одного киловатт-часа электроэнергии, то платить все равно придется. Поставщики услуг обосновывают это тем, что оборудование должно работать и себя окупать, а директор — получать зарплату. Так, может, и с хлебом так же поступить? Независимо от того, покупаете вы его или нет, отдавать деньги в магазин на зарплату директора хлебозавода? Авторы закона сравнивают коммунальные услуги с телефоном или интернетом, дескать, пользуетесь или не пользуетесь, а за интернет надо платить, если хотите, чтобы не отключали. Это неправильный подход. Вы можете совсем отказаться от телефона или интернета, но от воды и электричества нельзя отказаться на время. Уверена, что там, где можно посчитать расход ресурса, надо платить по его расходу».

Несколько иную точку зрения, отвечая на вопросы «ФАКТОВ», высказала энергетический эксперт Мария Яковлева.

— Что такое абонплата за коммунальные услуги, для чего она вводится и сколько придется платить? Кто и как ее устанавливает?

— Абонентская плата — это годовые эксплуатационные расходы поставщика коммунальной услуги, равномерно распределенные на каждый месяц. Это стандартная мировая практика, которая позволяет коммунальщикам планировать свои затраты независимо от сезона. Абонплату устанавливает энергетический регулятор, то есть Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

К сожалению, сегодня наш регулятор защищает монополии от потребителей, и поэтому нет справедливых методик расчета абонплаты. Последний скандал с попыткой ввести абонплату за газ вскрыл именно эту проблему.

Регулятор предлагал рассчитывать абонплату по максимальной мощности вашего счетчика (которая в 1000 раз больше реально распределенного объема газа), а не по реальным затратам облгаза на такое распределение. Регулятор не разработал справедливой методики расчета абонплаты, чтобы она учитывала фактические расходы поставщика коммунальной услуги и не забирала у потребителя лишние деньги.

— Абонплата будет взиматься отдельно от тарифов на услуги или ее включат в тариф?

— Согласно европейской практике абонплата взимается за услугу по распределению (транспортировке, передаче) газа, электроэнергии, воды, тепла. Счет для конечного потребителя состоит из абонплаты и стоимости фактически распределенного объема газа, электроэнергии, воды, тепла…

— На что поставщики будут расходовать абонплату? Это просто дополнительный платеж или деньги имеют четкое целевое назначение?

— Поставщики коммунальной услуги абонентскую плату могут направить на затраты, на основании которых она была рассчитана. Это европейская норма, но наш регулятор все еще не разработал методику, учитывающую такую норму.

О некоторых подробностях начисления абонплаты ранее «ФАКТАМ» рассказал исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики кандидат юридических наук Андрей Никончук:

«Для начала хочу объяснить читателям, что широко используемый термин «абонплата» на самом деле в законе указан как «плата за абонентское обслуживание». Иными словами, это расходы на обеспечение процесса заключения договоров. Но суть нового платежа не меняется, поэтому и термин «абонплата» все используют для общего удобства.

Абонплата будет начисляться в том случае, если между поставщиком и потребителем заключен индивидуальный договор. Фактически это оплата за счет жильцов содержания всей абонентской службы поставляющей компании, призванной общаться с огромным количеством людей, с которыми будут заключены индивидуальные договоры.

Сразу отмечу, что новый Закон «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает две формы договорных взаимоотношений между жильцами многоквартирных домов и компаниями, предоставляющими им различные услуги, — коллективный и индивидуальный.

Коллективное потребление, или коллективный договор подразумевает, что подписантом со стороны потребителей выступает общество совладельцев многоквартирного дома либо выбранное жильцами уполномоченное лицо, управляющий. Люди должны сами определиться, какая именно форма управления общей собственностью, то есть многоквартирным домом и придомовой территорией, их больше устраивает. Если жильцы этого не сделают, то будут обязаны заключать индивидуальные договоры. Или с ними эти договоры заключат автоматически", — отметил эксперт.

Еще одним нововведением станет начисление пени за долги по коммунальным платежам.

«Должникам придется платить пеню за просрочку — 0,01% от суммы долга за день. Таким образом, годовая ставка по пене — 3,65%. Это чисто символическая ставка — как напоминание людям, что лучше не накапливать долги», — сказала Мария Яковлева.

Об особенностях договорных отношений между поставщиками жилищно-коммунальных услуг и миллионами украинцев и о том, в каких случаях поставщикам разрешат отключать потребителям коммунальные услуги и как будут наказывать за незаконное отключение, «ФАКТЫ» расскажут в следующей статье.

Стоит напомнить, что с 1 мая не только вступит в силу Закон «О жилищно-коммунальных услугах», но и может вырасти стоимость газа для населения. По мнению экспертов, если это произойдет, то вслед за газом существенно вырастут тарифы на горячую воду, отопление и электроэнергию.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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