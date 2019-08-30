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Экс-футболисты сборной Украины стали тренерами академии «Бенфики» в Харькове

16:37 30 августа 2019 40
Экс-футболисты сборной Украины стали тренерами академии «Бенфики» в Харькове
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лиссабонская «Бенфика» расширяет представительство своей детской академии, которая в 2015 году была признана лучшей футбольной школой мира, и открыла филиал уже во втором городе Украины — на этот раз в Харькове. Открытие футбольной академии «Бенфика Харьков» прошло в пятницу, 23 августа, на стадионе «Авангард» в небольшом городке Дергачи, что в 16 километрах от областного центра, и стало праздником для многих детей.

Под руководством тренера-координатора Жозе Алешандру Бруно, который три года был помощником нынешнего главного тренера «лиссабонских орлов» Бруну Лаже и возглавлявшего Футбольную академию «Бенфики» в ЮАР, дети от трех до 17 лет будут иметь возможность научиться всем премудростям футбола. Тренировки будут также проходить и на второй локации футбольной академии в самом Харькове, на поле стадиона Football Park.

Заниматься юные футболисты будут под руководством опытных тренеров, среди которых — бывшие футболисты сборной Украины Александр Горяинов (легенда «Металлиста», за который сыграл 435 матчей) и Сергей Кандауров, в период с 1997 по 2001 гг. выступавший в чемпионате Португалии за лиссабонских «орлов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом открыли академию португальской «Бенфики», на открытие которой приехал Игорь Беланов с «Золотым мячом».

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