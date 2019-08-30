Катастрофическая ситуация: в Крыму открыто признали нехватку врачей

Украина

В оккупированной Керчи не хватает врачей. Об этом сообщили на встрече оккупационной администрации Керчи с одним из главарей оккупантов Владимиром Константиновым и другими представителями оккупационной администрации.

«Проблемы, которые поднимались в ходе круглого стола, касались всего Крыма. Для Керчи остро стоит вопрос с укомплектованностью медицинских кадров. Нехватка врачей колоссальная. Меры принимаются и на республиканском, и на городском уровне. Привлекаются специалисты из других регионов России. Иногородним выплачиваются компенсации за съем жилья. Но необходимы дополнительные меры для решения этой проблемы, она остается актуальной практически для всего Крыма», — сообщается на сайте оккупационной администрации Керчи.

Константинов, комментируя озвученные проблемы, заявил, что «необходимо комплексное решение вопроса» и предложил «рассмотреть возможность приравнять статус медицинских работников к государственным служащим».

«Очевидно, что это недешево для государства, но оно будет того стоить. Малыми мерами мы вряд ли что-то сможем изменить», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», нехватка врачей имеет место не только в оккупированном Крыму, но и на оккупированном Донбассе. Так, в больницах и поликлиниках оккупированных районов Донецкой области остро не хватает врачей, среднего и младшего медицинского персонала — счет идет на тысячи.

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