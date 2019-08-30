1 сентября в центре Киева изменятся маршруты общественного транспорта (схема)

Общество и люди

В столице 1 сентября внесут изменения в движение автобусов №№ 24, 114, 118. Это связано с проведением веломарафона «Киевская сотка». Организаторы сообщают, что он стартует на Крещатике, все участники массово выезжают к Выдубичской развязке. Дальше начнется настоящая борьба за места и первенство на дистанциях 50 и 100 километров.

До окончания события (ориентировочно до 12:30) изменено движение автобусов:

№ 24 будет двигаться от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до улицы Владимирской по действующему маршруту, далее по улице Владимирской. Потом по бульвару Т. Шевченко, улице Симона Петлюры, до Центрального ж/д вокзала, затем по улице С. Петлюры, бульвару Т. Шевченко, улицам Леонтовича, Б. Хмельницкого, Владимирской, Владимирсокому проезду, Михайловской улице до Крещатика, далее по действующему маршруту.

будет двигаться от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до улицы Владимирской по действующему маршруту, далее по улице Владимирской. Потом по бульвару Т. Шевченко, улице Симона Петлюры, до Центрального ж/д вокзала, затем по улице С. Петлюры, бульвару Т. Шевченко, улицам Леонтовича, Б. Хмельницкого, Владимирской, Владимирсокому проезду, Михайловской улице до Крещатика, далее по действующему маршруту. № 114 — от улицы Милославской до улицы Владимирской по своему маршруту, далее по улице Владимирской, бульвару Т. Шевченко, улице С. Петлюры, мимо ж/д вокзала, по улице С. Петлюры, бульвару Т. Шевченко, улицам Леонтовича, Б. Хмельницкого, Владимирской. Владимирскому проезду, улицам Михайловской, Крещатик и далее по привычной рабочей схеме;

№ 118 — в направлении станции метро «Политехнический институт» от станции метро «Черниговская» до улицы Бассейной по действующей трассе, далее по улицам П. Скоропадского, Б. Окружной, бульвару Т. Шевченко и снова по действующему маршруту.

С 9:00 до 17:00 возможна временная приостановка движения автобусов №№ 24, 43, 43К, 62, 114, 118 и троллейбусов №№ 11, 14, 15, 38, 43, 50 по трассе движения веломарафона.



Маршрут марафона можно посмотреть здесь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что аэропорт «Киев» закроют на 10 дней со 2 сентября, а также пересмотрят некоторые троллейбусные маршруты из-за ремонта Дарницкой площади.

Также на улице Владимирской из-за ремонта покрытия из брусчатки на четыре дня ограничат движение.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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