Конец коммунальному раю: с 1 сентября в ОРДО резко повысят тарифы (инфографика)

Украина

В ОРДО закончилась дешевая «коммуналка», которой приверженцы квазиреспублики гордились, как самым главным «достижением». С 1 сентября тарифы на ряд коммунальных услуг в так называемой «республике» возрастут.

В частности более, чем на 50% подорожает холодное водоснабжение и на 57% - оплата за стоки, также на 30% - вывоз твердых бытовых отходов и услуги по содержанию придомовых территорий. Об этом заявил «министр строительства и ЖКХ» фейковой «республики» Сергей Наумец.

Он подчеркнул, что индексация тарифов ЖКХ — мера вынужденная: все средства, полученные от повышения тарифов, пойдут на зарплаты сотрудников ЖКХ и позволят поддерживать коммунальное хозяйство и готовиться к зимнему периоду. В среднем суммарная оплата (за все коммунальные услуги) для владельца жилого объекта возрастет всего на 200−300 российских рублей, успокоил «министр ЖКХ ДНР».

Однако и сегодняшняя «коммуналка», которая за одну квартиру площадью 50 кв. м, суммарно составляет примерно 1,3 тыс. руб. (около 500 грн) явно не по карману пенсионерам, получающим около 4 тыс. руб. (1, 5 тыс. грн) пенсии, или работающим, чья зарплата в среднем составляет 5−6,5 тыс. руб. (1,9−2,3 тыс. грн). По сведениям того же «министерства ЖКХ ДНР» задолженность по оплате за коммунальные услуги на сегодня составляет почти 10 млрд. рублей.

И если долг одного домохозяйства по коммунальным услугам (в целом) превышает 24 тыс. руб. (10,9 тыс. грн), то у должника в судебном порядке могут описать и продать с аукциона его ликвидное имущество, в том числе и само жилье. Как ранее писали «ФАКТЫ», до погашения долга человека вносят в список «невыездных» за пределы ОРДО. Боевиков эти меры воздействия, как правило, не касаются — их долги невольно оплачивают безоружные соседи.

Рассмотрение исков от поставщиков услуг осуществляется по упрощенному виду гражданского судопроизводства — путем выдачи судебного приказа, который одновременно является и судебным решением, и исполнительным документом. То есть суд в течение трех дней с момента вынесения постановления выдает судебный приказ по существу заявленных требований. Выдача судебного приказа проводится без судебного заседания и вызова взыскателя и должника для заслушивания их пояснений.

Исполняющий обязанности руководителя «республиканской службы по тарифам» Александр Алипов признался, что это будет не последнее повышение тарифов на «коммуналку». Однако заверил, что следующее повышение будет рассматриваться, только в случае увеличения зарплат и социальных выплат.

«В 2020 году тарифы на услуги водоснабжения, вывоз твердых бытовых отходов и услуги по содержанию придомовых территорий больше повышаться не будут. Если будет повышение пенсий и заработной платы в 2020 году, то будем рассматривать повышение тарифов других услуг», — заверил Алипов.

На сайте коммунальщиков ОРДО размещена схема расчета увеличения тарифов: на первом фото — сегодняшняя приблизительная суммарная стоимость коммунальных услуг, на втором — сумма к оплате после повышения тарифов.

«В 2020 году тарифы на услуги водоснабжения, вывоз твердых бытовых отходов и услуги по содержанию придомовых территорий больше повышаться не будут. Если будет повышение пенсий и заработной платы в 2020 году, то будем рассматривать повышение тарифов других услуг», — заверил Алипов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на оккупированной территории Донецкой области отключили все банкоматы, а главное — не работают пункты обналичивания денег с украинских и российских карточек.

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