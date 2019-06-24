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Хвастаться будет нечем: на оккупированном Донбассе повысят цены на коммуналку
На оккупированных территориях главари «ЛНР» и «ДНР» решили повысить коммунальные платежи для населения. Цифры в платежках должны измениться уже в ближайшие два месяца, повысившись на 20−30 процентов.
Информацию о планах оккупантов поднять тарифы на коммуналку получила группа «Информационное сопротивление».
Как известно, «дешевая коммуналка» была одним из аргументов, которым жители ОРДЛО оправдывали, что остаются на оккупированных территориях. Часто тезис о доступной коммуналке брали на вооружение кремлевские пропагандисты. При этом как бы невзначай упускалось из вида, что в условиях полного бесправия любого владельца жилья могут объявить должником по коммуналке и забрать квартиру в пользу оккупационной администрации. Также распространена практика, когда жителей заставляют оплачивать коммунальные услуги не только за себя, но еще и за боевиков и их семьи.
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