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Происшествия

Депутат от «Европейской солидарности» попал в ДТП: что об этом известно

23:55 30 августа 2019 37
Михаил Бондарь
Инф. «ФАКТОВ»

Депутат-мажоритарщик от «Европейской солидарности» Михаил Бондар попал в ДТП в Житомирской области. Об этом он сам сообщил ресурсу Цензор.НЕТ.

Согласно информации Бондара, он направлялся из Киева на выходные к семье в Сокаль Львовской области. Нардеп воспользовался сервисом поиска автомобилей «Бла бла кар». В машине, кроме Бондара, находились водитель с женой и еще один пассажир.

«Как произошла самая авария, я не видел. Так как накануне сидели допоздна и голосовали — я, соответственно, заснул. И я, и пассажир, который был еще один, тоже уснул. Я вздрогнул уже от самого удара… Машина несколько раз перевернулась. Вытащили всех. Все живы»,— рассказал Бондар.

Депутата доставили в Коростышевскую центральную районную больницу. У Бондара, предположительно, сломаны ребра. По словам нардепа, жизнь ему и другим находившимся в машине людям спасли ремни безопасности. Причины ДТП устанавливает полиция. По словам очевидцев, у машины лопнуло колесо. Михаил Бондар — депутат-мажоритарщик от фракции «Европейская солидарность». Он победил в округе № 119 (Львовская область). В Верховной Раде предыдущего созыва Бондар был членом фракции «Народный фронт» и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Одессой бывший депутат облсовета от Партии регионов насмерть сбил продавца овощей и женщину, которая вышла из другой машины. Автомобиль разнес в щепки овощной лоток, а потом еще около 300 метров пролетел по полю.

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