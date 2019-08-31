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Происшествия

Трагический случай на границе с РФ: от разрыва неустановленного предмета погиб пограничник

0:20 31 августа 2019 4
Пограничник
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области на границе с Россией в результате разрыва неизвестного предмета погиб инспектор пограничной службы. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПСУ).

«Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что около 19 часов 30 августа во время отдыха и разогрева пищи произошел разрыв пока не установленного взрывного предмета. Военнослужащий по контракту получил ранение в шею.

35-летнему инспектору оказали первую помощь и вызвали скорую. Раненый скончался по дороге в больницу.

На месте, где произошел взрыв, работают следователи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Изьяславе Хмельницкой области от травм, полученных во время несения службы, погиб пограничник Вадим Березенский.

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