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Трагический случай на границе с РФ: от разрыва неустановленного предмета погиб пограничник
В Харьковской области на границе с Россией в результате разрыва неизвестного предмета погиб инспектор пограничной службы. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПСУ).
«Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что около 19 часов 30 августа во время отдыха и разогрева пищи произошел разрыв пока не установленного взрывного предмета. Военнослужащий по контракту получил ранение в шею.
35-летнему инспектору оказали первую помощь и вызвали скорую. Раненый скончался по дороге в больницу.
На месте, где произошел взрыв, работают следователи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Изьяславе Хмельницкой области от травм, полученных во время несения службы, погиб пограничник Вадим Березенский.
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