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В Харьковской области россиянин пытался прорваться через границу в Украину
В Харьковской области гражданин России на автомобиле попытался прорваться через границу на территорию нашей страны. Ранее в пункте пропуска «Ужгород» украинец дважды «штурмовал» госграницу, пытаясь въехать в Украину на «евробляхе».
Как сообщают в Госпогранслужбе, россиянин 1993 года рождения следовал в Украину через пункт пропуска на Харьковщине, но во время прохождения пограничного контроля не смог объяснить цель визита, а также показать достаточное количество денег на поездку. С учетом этого пограничники отказали ему во въезде.
В ответ иностранец «дал по газам» и попытался выехать с пункта пропуска. «Чтобы не допустить прорыв, пограничники развернули устройство для принудительной остановки транспортных средств. Автомобиль был остановлен, а правонарушитель задержан», — говорится в сообщении.
Гражданину России за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение пограничникам и нарушение режима в пункте пропуска грозит административная ответственность и запрет въезда в Украину.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе двое украинцев напали на пограничников, которые не хотели выпускать их за рубеж на машине без международного страхового сертификата.
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