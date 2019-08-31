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Запад толкает Зеленского на встречу с Путиным: в Украине объяснили, чем это чревато

Западу выгодно оздоровление и улучшение экономических отношений с Россией и ослабление антироссийских санкций, поэтому Украину будут всячески подталкивать к участию в переговорах в «нормандском» формате и нормализации отношений со страной-агрессором. Об этом сказал в интервью нашему изданию директор Института мировой политики, кандидат политических наук Евгений Магда.

«Украину активно подталкивают к новой встрече в нормандском формате, чтобы она там себя всячески проявила и пошла на выполнение Минских договоренностей, от чего Украина старательно уворачивалась несколько последних лет», — считает эксперт.

Стремление влиять на позицию Украины вызвано, прежде всего, экономическими интересами: покупая высокотехнологичные товары, Россия обеспечивает странам Западной Европы экономический рост.

Также есть фактор определенного стремления Трампа к нормализации отношений с Россией, которое наверняка тоже будет реализовываться.

Кроме того, западная политическая этика исключает, уверен Евгений Магда, что страны ЕС «пойдут на все» и оставят Украину один на один с Россией.

«На Западе такое поведение непозволительно, поскольку там все политики живут от выборов до выборов. Если сегодняшние деятели сдадут Украину, перед следующими гонками их политические оппоненты (не Украина!) напомнят им об этом: демократы — республиканцам, лейбористам — тори, та же Ле Пен — Макрону. Это будет важный аргумент во время любых дебатов», — уверен директор Института мировой политики.

Поэтому руководство нашей страны будут активно убеждать в необходимости интеграции Донбасса в Украину, проведении там «свободных выборов», выполнении других положений Минских соглашений, которые, по замыслу Путина, должны привести к федерализации Украины и утери ею субъектности на внешней арене.

По мнению Евгения Магды, все усилия Кремля направлены на разрушение Украины как государства, так как у Путина понимают, что Украина сегодня — это рубеж, преодолев который Россия может выйти на оперативное геополитическое пространство. Ведь цель России не Украина, ее аппетиты гораздо больше. Минимум — восстановление чего-то среднего между Российской империей и Советским Союзом.

Напомним, что источники «ФАКТОВ», знакомые с ситуацией относительно подготовки обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, утверждают, что Макрон пытается уговорить Зеленского пойти на уступки Кремлю. В частности, это касается пленных украинских моряков, которых Россия должна безоговорочно выдать Украине согласно решению международного трибунала. Россия же хочет сделать так, чтобы Украина признала законность их уголовного преследования в РФ. А это в свою очередь приведет к признанию законности их захвата возле аннексированного РФ Крыма.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что во время саммита G7 он провел переговоры с Зеленским, который подтвердил свою готовность прибыть на встречу. По мнению Макрона, сложились условия для проведения полезного саммита на уровне глав государств и правительств. Кроме того, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила с похожим заявлением о том, что ее страна и Франция стремятся провести саммит лидеров государств «нормандской четверки» как можно скорее. Также Меркель высказала уверенность, что при «наличии доброй воли обеих сторон» будет достигнут значительный прогресс.

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