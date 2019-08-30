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Зеленский полтора часа общался с Макроном: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовый телефонный разговори с французским лидером Эммануэлем Макроном, во время которого, в частности, обсуждалась встреча в нормандском формате. Кстати, ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, приезжавший в Украину, не исключил, что к «нормандской четверке» (Украина, ФРГ, Франция и Россия) могут присоединиться США или Великобритания.
Как сообщают в пресс-службе президента Украины, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсуждали результаты саммита «большой семерки», который состоялся во Франции 24−26 августа. «Глава государства приветствовал позицию участников саммита относительно невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что Зеленский «выразил обеспокоенность» возможностью приглашения президента России Владимира Путина на следующий саммит «большой семерки» в США, которую обсуждали Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп.
В пресс-службе подчеркивают, что Владимир Зеленский рассказал собеседнику о ситуации на Донбассе, а Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести в ближайшее время встречу в нормандском формате.
Тем временем источники «ФАКТОВ», знакомые с ситуацией относительно подготовки обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, утверждают, что Макрон пытается уговорить Зеленского пойти на уступки Кремлю. В частности, это касается пленных украинских моряков, которых Россия должна безоговорочно выдать Украине согласно решению международного трибунала. Россия же хочет сделать так, чтобы Украина признала законность их уголовного преследования в РФ. А это в свою очередь приведет к признанию законности их захвата возле аннексированного РФ Крыма.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..