Свитолина разгромила Ястремскую в «украинском дерби» на US Open (фото, видео)

Спорт

В третьем круге Открытого чемпионата США (US Open), заключительного в нынешнем сезоне турнира серии «Большого шлема» с общим призовым фондом более 57 млн долларов, прошло украинское противостояние между пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной и Даяной Ястремской, занимающей 32-ю строчку в мировом женском рейтинге.

Ранее одесситки в официальных соревнованиях между собой не пересекались. Отметим, что для Элины это была вторая встреча с соотечественницей в основной сетке турнира «Большого шлема» — в 2018-м на Открытом чемпионате Австралии лучшая теннисистка страны обыграла юную Марту Костюк (еще в одном случае, в 2019-м на «Ролан Гаррос», Свитолина могла сыграть с Козловой, но матч не состоялся из-за отказа Катерины).

В противостоянии двух одесситок борьбы как таковой не получилось. Более опытная Свитолина сыграла хладнокровно, допустив почти в три раза меньше невынужденных ошибок, чем юная соперница, и завершила матч за 54 минуты в свою пользу — 6:2, 6:0.

«Это был очень особенный матч для Украины, для нас обеих, поскольку мы обе из Одессы. Сегодня я была очень стабильна с задней линии и хорошо подавала тогда, когда нужно было. В итоге опыт немного сыграл свою роль. Я довольна своим теннисом и жду следующего матча. Как мне пройти в решающие стадии на „Шлемах“? Я все еще пытаюсь это разгадать (смеется). На самом деле, нужно просто играть матч за матчем, не заглядывать наперед и просто наслаждаться матчами. Спасибо зрителям за такую атмосферу, которую вы создаете для всех участников», — поделилась своими эмоциями Элина после матча.

За выход в четвертый круг, что является лучшим достижением для Свитолиной на US Open, 24-летняя украинка заработала 280 тысяч долларов призовых (Ястремская получит 163 тысячи в американской валюте) и ожидает встречи с американкой Мэдисон Киз (9-я), которая обыграла свою соотечественницу Софию Кенин (20-я) — 6:3, 7:5. Интересно, что два года назад, в 2017-м, соперницы пересекались на этой же стадии US Open, и тогда успех был на стороне американки — посмотрим, как будет на этот раз…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина обыграла семикратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Винус Уильямс на US Open.

Фото Jimmie 48

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