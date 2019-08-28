Свитолина обыграла титулованную Уильямс на US Open

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате США (US Open) — заключительном в нынешнем сезоне турнире серии «Большого шлема» с общим призовым фондом более 57 млн долларов.

Во втором круге наша соотечественница встречалась с двукратной победительницей US Open (в 2000-м и 2001-м годах) американкой Винус Уильямс, которая на текущий момент располагается на 52-й строчке в рейтинге WTA. Ранее Свитолина трижды встречалась с титулованной соперницей, и преимущество в очном противостоянии было на стороне украинки — две победы (в 2017-м в Торонто и в 2019-м на «Ролан Гаррос») против одного поражения (в 2015-м в Риме).

Элина с позиции силы начала отчетный поединок и уверенно выиграла первый сет. Во второй партии американка выиграла три гейма подряд, но затем Элина сперва сравняла счет, а затем и оформила итоговую победу — 6:4, 6:4.

За выход в третий круг Свитолина уже заработала 163 тысячи долларов призовых. К слову, ее соперницей в следующем раунде может стать соотечественница Даяна Ястремская (32-я) — в том случае, конечно, если юная киевлянка обыграет в своем матче Ребекку Петерсон из Швеции (71-я).

А вот Катерина Козлова (76-я) не смогла преодолеть стартовый раунд. Украинка выиграла первый сет, но все же уступила хозяйке турнира Тейлор Таунсенд (116-я) — 6:3, 3:6, 2:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина начала выступление на US Open с победы над 17-летней американкой.

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