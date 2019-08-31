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Спорт

Супруга звезды тенниса Джоковича решила варить мыло из собственного грудного молока (фото)

10:18 31 августа 2019 53
Елена и Новак Джокович
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Жена сильнейшего теннисиста мира серба Новака Джоковича Елена объявила о том, что будет изготавливать косметику из собственного грудного молока.

«Я вернулась домой после нескольких месяцев отдыха и обнаружила кучу упаковок с грудным молоком. Я не могла поверить, что мы не использовали их все! Теперь мне сказали, что мне придется их выбросить, но я не могу так поступить.

К счастью, для молока можно найти предназначение: делать из него мыло, средства для купания и косметику. И я займусь этим!" — приводит слова 33-летней Елены The Sun.

Напомним, что первая ракетка мира Новак Джокович — действующий победитель US Open, уже выигравший в этом году Australian Open и Уимблдон. В настоящий момент знаменитый муж Елены, заработавший за карьеру около 135 млн долларов, успешно выступает на Открытом чемпионате США, пробившись в четвертый круг.

Кстати, Новак и Елена (в девичестве — Ристич) познакомились еще в Сербии, в старших классах белградской школы со спортивным уклоном (оба занимались теннисом). Официально встречаться они стали в 2005 году, но долгое время их роман был больше виртуальным, поскольку девушка после окончания школы переехала в Милан, где училась в Университете Боккони, имеющем репутацию одного их лучших высших учебных заведений в сфере экономики и ведения бизнеса. Но после окончания Еленой университета пара решать жить вместе, и Ристич переехала к Джоковичу в Монако.

Новак и Елена знакомы со школьной скамьи

В июле 2014-го пара сыграла свадьбу. В октябре того же года у них родился сын Стефан, а в октябре 2017-го — дочь Тара. Жена теннисиста возглавляет его благотворительный фонд.

Елена Джокович с сыном Стефаном

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джокович выиграл у Федерера фантастический финал Уимблдона.

Фото Instagram, Getty Images

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