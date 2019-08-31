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Супруга звезды тенниса Джоковича решила варить мыло из собственного грудного молока (фото)
Жена сильнейшего теннисиста мира серба Новака Джоковича Елена объявила о том, что будет изготавливать косметику из собственного грудного молока.
«Я вернулась домой после нескольких месяцев отдыха и обнаружила кучу упаковок с грудным молоком. Я не могла поверить, что мы не использовали их все! Теперь мне сказали, что мне придется их выбросить, но я не могу так поступить.
К счастью, для молока можно найти предназначение: делать из него мыло, средства для купания и косметику. И я займусь этим!" — приводит слова 33-летней Елены The Sun.
Напомним, что первая ракетка мира Новак Джокович — действующий победитель US Open, уже выигравший в этом году Australian Open и Уимблдон. В настоящий момент знаменитый муж Елены, заработавший за карьеру около 135 млн долларов, успешно выступает на Открытом чемпионате США, пробившись в четвертый круг.
Кстати, Новак и Елена (в девичестве — Ристич) познакомились еще в Сербии, в старших классах белградской школы со спортивным уклоном (оба занимались теннисом). Официально встречаться они стали в 2005 году, но долгое время их роман был больше виртуальным, поскольку девушка после окончания школы переехала в Милан, где училась в Университете Боккони, имеющем репутацию одного их лучших высших учебных заведений в сфере экономики и ведения бизнеса. Но после окончания Еленой университета пара решать жить вместе, и Ристич переехала к Джоковичу в Монако.
Новак и Елена знакомы со школьной скамьи
В июле 2014-го пара сыграла свадьбу. В октябре того же года у них родился сын Стефан, а в октябре 2017-го — дочь Тара. Жена теннисиста возглавляет его благотворительный фонд.
Елена Джокович с сыном Стефаном
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джокович выиграл у Федерера фантастический финал Уимблдона.
Фото Instagram, Getty Images
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