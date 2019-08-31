Аномалия: в Киеве снова расцвели каштаны (фото)

Украина

В Киеве второй раз в 2019 году расцвели каштаны, хотя листья на большинстве из этих деревьев пожелтели и начали опадать. Природную аномалию заметили на массиве Отрадный.

«Проспект Отрадный — снова цветет каштан», — написал в Facebook автор фото Dimir Last.

Отметим, что обычно каштаны цветут в мае. Такая аномалия в Киеве случается не впервые: в конце августа 2018 года в столице тоже цвели каштаны.

По мнению ученых, причиной такого явления является то, что из-за жары и нехватки влаги деревья сбрасывают листья и снова приобретают способность цвести. При этом чаще всего цветут каштаны, которые растут вблизи дороги. Там высокая загазованность и низкая влажность.

Как писали «ФАКТЫ», в октябре прошлого года в Запорожской области зацыели сады. Во многих местах жители видели цветение каштанов и сирени.

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