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Аномалия: в Киеве снова расцвели каштаны (фото)
В Киеве второй раз в 2019 году расцвели каштаны, хотя листья на большинстве из этих деревьев пожелтели и начали опадать. Природную аномалию заметили на массиве Отрадный.
«Проспект Отрадный — снова цветет каштан», — написал в Facebook автор фото Dimir Last.
Отметим, что обычно каштаны цветут в мае. Такая аномалия в Киеве случается не впервые: в конце августа 2018 года в столице тоже цвели каштаны.
По мнению ученых, причиной такого явления является то, что из-за жары и нехватки влаги деревья сбрасывают листья и снова приобретают способность цвести. При этом чаще всего цветут каштаны, которые растут вблизи дороги. Там высокая загазованность и низкая влажность.
Как писали «ФАКТЫ», в октябре прошлого года в Запорожской области зацыели сады. Во многих местах жители видели цветение каштанов и сирени.
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