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Закарпатский суд оставил на свободе женщину, которая морила голодом и пытала 9-летнего приемного сына
Прокуратура Закарпатской области намерена обжаловать слишком мягкий приговор Ужгородского горрайсуда в отношении 38-летней местной жительницы.
— Процессуальным прокурором на суде была доказана вина обвиняемой, которая неоднократно жестоко била и пытала 9-летнего приемного сына. Как следствие — около месяца ребенок с тяжелыми травмами находился на лечении в медицинском учреждении, — сообщает прокуратура Закарпатской области.
В судебных дебатах прокурор просил суд назначить обвиняемой наказание в виде пяти лет лишения свободы. Суд и приговорил женщину к пяти года лишения свободы, но… освободил от реального отбытия наказания, назначив трехлетний испытательный срок. В связи с этим прокуратура готовит апелляционную жалобу с требованием пересмотреть приговор суда.
Как информировали журналистов в полиции области, жительница Ужгорода взяла из школы-интерната под опеку мальчика и четырех девочек — членов одной семьи, у которых умерли родители. Вскоре соседи обратили внимание на следы побоев у детей, на пропуски занятий в школе, на то, что их не выпускают играть во дворе. Особенно доставалось от приемной матери 9-летнему мальчику, которого та обещала знакомым «сломать».
Однажды женщина привезла мальчика в больницу в тяжелом состоянии. Во время его осмотра врачи увидели на теле ребенка следы ожогов и жестоких побоев, наблюдалась также интоксикация организма. Приемная мать убеждала медиков, что мальчик упал в ванной. Между тем, уже находясь в реанимации, маленький пациент признался врачам, что его часто били ремнем с железной пряжкой, вешалкой, не давали есть, связывали скотчем, прижигали части тела раскаленной ложкой…
После длительного лечения «мать» отказалась от мальчика, а позднее — и от его пятилетней сестрички. Мол, они неадекватные. А трех оставшихся девочек «воспитывает» на свое усмотрение…
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Харькове суд вынес приговор директору Центра социальных служб, на которую возложили вину за смерть трехлетнего ребенка, замученного отцом-садистом. А в Киеве на днях суд огласил приговор по нашумевшему делу Владиславы Трохимчук, которая зимой 2016 года, на одиннадцать дней оставила одних дома годовалого сына и трехлетнюю дочь. Мальчик погиб. Трохимчук приговорили к восьми годам лишения свободы, из которых ей осталось провести в заключении около трех. Прокуратура заявила, что опротестует столь мягкий вердикт суда.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!