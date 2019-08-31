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Под Днепром грузовик врезался в маршрутку: более десятка пострадавших (фото, видео)
В Днепропетровской области 31 августа примерно в 08:26 утра произошло дорожно-транспортное происшествие вблизи села Елизаветовка (Петриковский район). В результате аварии пострадало тринадцать человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса «Mercedes», совершавшего рейс по маршруту «Днепр-Каменское» и грузового автомобиля «DAF» с прицепом.
В результате ДТП пострадало 13 человек (водитель и 12 пассажиров микроавтобуса), которые направлены на медицинское обследование в городскую больницу.
Сотрудниками ГСЧС с помощью гидравлического инструмента был деблокирован водитель микроавтобуса и передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Как писали «ФАКТЫ», 30 августа в Днепровском районе Запорожья маршрутка с пассажирами врезалась в припаркованный у края дороги грузовик «ИФА».
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