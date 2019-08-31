25.01 / 25.25 27.53 / 27.94
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Днепром грузовик врезался в маршрутку: более десятка пострадавших (фото, видео)

13:13 31 августа 2019 177
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепропетровской области 31 августа примерно в 08:26 утра произошло дорожно-транспортное происшествие вблизи села Елизаветовка (Петриковский район). В результате аварии пострадало тринадцать человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса «Mercedes», совершавшего рейс по маршруту «Днепр-Каменское» и грузового автомобиля «DAF» с прицепом.

В результате ДТП пострадало 13 человек (водитель и 12 пассажиров микроавтобуса), которые направлены на медицинское обследование в городскую больницу.

Сотрудниками ГСЧС с помощью гидравлического инструмента был деблокирован водитель микроавтобуса и передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Как писали «ФАКТЫ», 30 августа в Днепровском районе Запорожья маршрутка с пассажирами врезалась в припаркованный у края дороги грузовик «ИФА».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер