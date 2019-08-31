Происшествия

Под Днепром грузовик врезался в маршрутку: более десятка пострадавших (фото, видео)

В Днепропетровской области 31 августа примерно в 08:26 утра произошло дорожно-транспортное происшествие вблизи села Елизаветовка (Петриковский район). В результате аварии пострадало тринадцать человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса «Mercedes», совершавшего рейс по маршруту «Днепр-Каменское» и грузового автомобиля «DAF» с прицепом.

В результате ДТП пострадало 13 человек (водитель и 12 пассажиров микроавтобуса), которые направлены на медицинское обследование в городскую больницу.

Сотрудниками ГСЧС с помощью гидравлического инструмента был деблокирован водитель микроавтобуса и передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Как писали «ФАКТЫ», 30 августа в Днепровском районе Запорожья маршрутка с пассажирами врезалась в припаркованный у края дороги грузовик «ИФА».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter