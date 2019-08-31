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Синоптики пообещали украинцам еще неделю тепла
В Украине в субботу, 31 августа, осадков не ожидается, температура ночью 10−15°, днем 26−31°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«Без осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 10−15°, на Закарпатье и побережье морей 16−19°; днем 26−31°, на севере Левобережья 22−25°», — говорится в сообщении.
В Киеве и области 31 августа без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с. В столице температура ночью 13−15°, днем 28−30°, на Киевщине ночью 10−15°, днем 26−31°.
1−2 сентября в Украине осадков не ожидается, только в Киевской и Черниговской областях днем в воскресенье отдельные небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура ночью 12−17°, на побережье морей до 20°; днем 25−30°, на Закарпатье до 33°.
На Киевщине 1−2 сентября без осадков, только днем в воскресенье местами небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура ночью 12−17°, днем 25−30°.
Согласно прогнозу на 3−4 сентября, осадков не ожидается, только в западных, 4 сентября местами и в Житомирской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью 12−18°, на побережье Черного моря до 21°; днем 26−32°, 3 сентября на крайнем западе, 4 сентября в западных областях 19−25°, 4 сентября в Винницкой и северных областях 22−28°.
В столичном регионе 3−4 сентября без осадков. Температура ночью 13−18°; днем 3 сентября 26−31°, 4 сентября 23−28°.
Согласно ориентировочному прогнозу на 6−10 сутки, осадки не ожидаются, без осадков, только в западных, местами северных и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью 12−18°, днем 23−29°, в южных, в отдельные дни и в центральных и восточных областях до 32°; в западных областях ночью 9−15°, днем 19−25°.
Как писали «ФАКТЫ», установившая в конце августа в Украине жаркая летняя погода может продержаться еще долго, несмотря на холодный атмосферный фронт, который накроет северо-восток страны. Большая часть Украины изнывает от жары, из-за чего ГСЧС даже объявила чрезвычайную пожарную опасность — 5 класса.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»