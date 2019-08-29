Сухо и до 30 градусов: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни (карты)

Украина

Установившая в конце августа в Украине жаркая летняя погода может продержаться еще долго, несмотря на холодный атмосферный фронт, который накроет северо-восток страны. Большая часть Украины изнывает от жары, из-за чего ГосЧС даже объявила чрезвычайную пожарную опасность — 5 класса. А в Закарпатье на днях неожиданно пришла зима: там выпал снег.

Долго ли нам еще наслаждаться летним теплом и какой будет погода в начале осени, «ФАКТЫ» решили узнать у известных украинских синоптиков.

Как сообщила «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в последние дни августа и в первых числах сентября в Украине будет жарко и сухо.

— В конце августа и до 5 сентября на большей части Украины будет тепло. Лишь на востоке в ближайшие дни ожидается прохладная погода, особенно ночью и утром: температура снизится на 3−4 градуса, — говорит Наталья Голеня. — В большинстве областей термометры будут показывать днем 25−30 градусов тепла. На юге и западе Украины воздух прогреется до 32-х выше нуля. А на следующей неделе так жарко может быть уже во всех регионах. Так что лето в Украине продолжается. И в начале сентября кардинальные изменения погоды пока не прогнозируются.

В пятницу, 30 августа, грозы возможны в Закарпатской и Львовской областях, на остальной территории страны будет сухо и ветрено. Днем на севере местами температура не поднимется выше 23 градусов, а вот в Закарпатье столбики термометров могут показать и плюс 30.

В субботу, 31 августа, будет сухо на всей территории Украины, кроме Закарпатской и Львовской областей, где возможны грозы, а также порывы ветра до 8 метров в секунду. Днем в Закарпатье воздух прогреется до плюс 30, а вот в Черниговской области похолодает до 23 градусов.

В воскресенье, в День знаний, 1 сентября, в Украине будет сухо и ветрено. Днем на юге и западе страны — до 30 градусов тепла, а в Черниговской и Сумской областях — около 25 выше нуля.

В понедельник, 2 сентября, грозы возможны во Львовской, Закарпатской и Волынской областях. Ветер — до 8 метров в секунду. В этот день местами на востоке и севере страны температура снизится до 26 градусов, а на остальной территории Украины может быть до плюс 30.

Народный синоптик Владимир Деркач поделился с «ФАКТАМИ» своим прогнозом погоды на конец августа и начало сентября. По его словам, погода будет теплой и комфортной.

— В последнюю декаду августа осадки не ожидаются, а температура поднимется до довольно высоких значений, — говорит Владимир Деркач. - Первые дни сентября будут прохладными, затем снова потеплеет, но, конечно, не до летних показателей. Не испортят погодную картину в Украине и небольшие дожди, которые возможны в первую декаду и в середине сентября. Третья начнется с похолодания и дождей, временами сильных. В конце сентября температура повысится. При этом будет по-прежнему дождливо.

Как рассказал в интервью «ФАКТАМ» другой народный синоптик, Леонид Горбань, в конце августа установится безоблачная и теплая погода. «В самом конце лета столбики термометров снова начнут опускаться. Первые дни сентября будут очень холодными и дождливыми, а потом потеплеет, но летнего зноя уже ожидать не стоит», — отметил синоптик.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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