Политика

Разумков заявил о необходимости общественного контроля в расследовании гибели нацгвардейцев под Радой в 2015 году

Новоизбранный председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за ускорение расследования обстоятельств гибели военнослужащих Национальной гвардии под стенами парламента 31 августа 2015 года. Об этом он заявил во время участия в церемонии почтения памяти нацгвардейцев.

«Страшно, когда гибнут наши ребята, защищая Украину на фронте, но в разы страшнее, когда гибнут люди под стенами парламента, защищая граждан Украины, и это остается безнаказанным», — цитирует Разумкова УНН.

По его словам, парламент будет помогать в расследовании преступления в рамках действующего законодательства, а также окажет поддержку родственникам пострадавших, а новоизбранные народные депутаты будут общаться с близкими погибших и раненых, а также посещать заседания суда.

Напомним, военнослужашие Национальной гвардии Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костина и Богдан Дацюк погибли в результате взрыва гранаты вблизи парламента 31 августа 2015 года. Указом Президента Украины все они были награждены орденом «За мужество» III степени посмертно.

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