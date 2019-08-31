25.01 / 25.25 27.53 / 27.94
Киев: +29
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Разумков заявил о необходимости общественного контроля в расследовании гибели нацгвардейцев под Радой в 2015 году

15:43 31 августа 2019 75
Дмитрий Разумков на церемонии
Инф. «ФАКТОВ»

Новоизбранный председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за ускорение расследования обстоятельств гибели военнослужащих Национальной гвардии под стенами парламента 31 августа 2015 года. Об этом он заявил во время участия в церемонии почтения памяти нацгвардейцев.

«Страшно, когда гибнут наши ребята, защищая Украину на фронте, но в разы страшнее, когда гибнут люди под стенами парламента, защищая граждан Украины, и это остается безнаказанным», — цитирует Разумкова УНН.

По его словам, парламент будет помогать в расследовании преступления в рамках действующего законодательства, а также окажет поддержку родственникам пострадавших, а новоизбранные народные депутаты будут общаться с близкими погибших и раненых, а также посещать заседания суда.

Напомним, военнослужашие Национальной гвардии Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костина и Богдан Дацюк погибли в результате взрыва гранаты вблизи парламента 31 августа 2015 года. Указом Президента Украины все они были награждены орденом «За мужество» III степени посмертно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер