Миллионерша Камалия экономит на детях

Шоу-бизнес

Известная украинская певица, жена миллионера Мохаммада Захура Камалия, рассказавшая ранее о тяжелом детстве, своих дочек холит и лелеет, однако не балует. Звезда призналась, что потратила на школьные принадлежности крупную сумму. Однако, Камалия сэкономила, воспользовавшись существенной скидкой.

«Я где-то отдала со своей скидкой 7500 грн. Можно было, конечно, и поменьше поместиться, но я взяла немножко с запасом. И альбомы, и ножницы разные. Я отдала только за разные такие расскраски, тетради, пеналы, без рюкзаков… Но у меня скидка хорошая, большая скидка», — призналась Камалия программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Близняшки Мирабелла и Арабабелла уже отметили первый день учебы. В престижной школе The British International School in Ukraineзанятия начались в конце августа. Камалия также рассказала, что они заранее побеспокоились об одежде для девочек. В заведении — строгие правила и требования даже к обуви.

В школу дочек Камалии возят водитель и няня.

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