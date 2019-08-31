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Миллионерша Камалия экономит на детях
Известная украинская певица, жена миллионера Мохаммада Захура Камалия, рассказавшая ранее о тяжелом детстве, своих дочек холит и лелеет, однако не балует. Звезда призналась, что потратила на школьные принадлежности крупную сумму. Однако, Камалия сэкономила, воспользовавшись существенной скидкой.
«Я где-то отдала со своей скидкой 7500 грн. Можно было, конечно, и поменьше поместиться, но я взяла немножко с запасом. И альбомы, и ножницы разные. Я отдала только за разные такие расскраски, тетради, пеналы, без рюкзаков… Но у меня скидка хорошая, большая скидка», — призналась Камалия программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Близняшки Мирабелла и Арабабелла уже отметили первый день учебы. В престижной школе The British International School in Ukraineзанятия начались в конце августа. Камалия также рассказала, что они заранее побеспокоились об одежде для девочек. В заведении — строгие правила и требования даже к обуви.
В школу дочек Камалии возят водитель и няня.
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