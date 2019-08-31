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Лето, ах лето: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле зажгли на звездной вечеринке (видео)
Звездные подруги Лайма Вайкуле и Алла Пугачева в молодежном полупрозрачном платье зажгли на дне рождения друга в Юрмале. В последний день лета певицы устроили импровизированное выступление в ресторане, исполнив хит «Звездное лето».
В эффектном наряде Пугачева ходила между столиков, пела и танцевала. Гости подпевали звезде и снимали на мобильные телефоны.
Видео опубликовал друг певицы Игорь Николаев. «Было, как всегда, душевно и весело! Люблю своих друзей! Спасибо Лайме и Андрею за прекрасный вечер!», — написал он под видео.
Подписчики пришли в восторг от выступления Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой. В комментариях они отмечают, что Алла Борисовна умеет создать непринужденную душевную атмосферу. «Счастливые, красивые и сияющие!», «Голос Аллы завораживает!», «Там, где Алла, там вечный праздник!», «Как это прекрасно», — пишут под видео.
Днем ранее Максим Галкин опубликовал в Instagram фото с Аллой Пугачевой, на котором можно рассмотреть смелый наряд певицы. Дерзкое черное мини-платье с прозрачной юбкой в мелкий черный горошек. От каблуков певица отказалась, она предпочла серебристые балетки. На фото Пугачева игриво позирует на камеру.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что украинская телеведущая Леся Никитюк оригинально попрощалась с летом — она опубликовала забавный ролик, в котором разыграла целый спектакль у бассейна.
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